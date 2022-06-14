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“Це ж уже було”: Міноборони України і Безугла ініціювали створення газети для військових

14/06/2022 11:00

Міністерство оборони України звернулося до парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки з ініціативою розроблення законопроєкту про заснування друкованого видання для військових. Раніше таку ідею озвучувала народна депутатка, членкиня цього комітету Мар’яна Безугла (“Слуга народу”).

Про ініціювання газети МОУ повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, це потрібно, щоб донести інформацію на передову, де немає стійкого доступу до інтернету, а також відсутні радіо- та телевізійний сигнали.

“Головна ідея проєкту – військова газета має бути разом з українськими військовими – в окопах та бліндажах. На шпальтах видання буде сфокусована правдива інформація про ситуацію в країні, публікуватимуться актуальні суспільно-політичні, військові та інші важливі теми, зокрема з питань соціального захисту”, – написала Маляр у фейсбуці.

“Прихильникам зради” Маляр порадила пам’ятати, що в країні війна. “І це справді безпрецедентно в сучасному світі. Все, що зміцнюватиме наше військо, в тому числі інформаційно та морально, – потрібно робити!” – зазначила заступниця міністра.

Урядовиця сподівається, що законодавці найближчим часом підтримають ініціативу Міноборони.

Ванто зазначити, що 7 червня народна депутатка Марʼяна Безугла зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності друкованих засобів масової інформації, яким передбачається надання права Міноборони на створення друкованого ЗМІ.

“У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні та з огляду на відкриту збройну агресію Російської Федерації відносно України існує необхідність збереження інструментів, які дозволять оперативно проводити інформаційну політику на території України. Наявність друкованих видань, засновниками яких виступають органи сектору безпеки і оборони, є звичайною практикою для демократичних країн (ЄС, США, Канада тощо) з високими стандартами захисту свободи слова, на які орієнтується Україна”, – ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Передісторія

Друкована преса МОУ, газета “Народна армія” і “Військо України”, видавалися зокрема під час першої кампанії, у 2014-2015 роках, однак показали свою низьку дієвість в умовах війни. Їхні наклади або не потрапляли на фронт, або потрапляли невчасно, а загалом були мало запитані військовослужбовцями через якість виконання та наявність інтернету, інших ЗМІ та соціальних мереж.

Надалі, у 2015 році, був ухвалений закон про реформування державних та комунальних ЗМІ, відбулося роздержавлення ЗМІ, і військові друковані видання закрилися.

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