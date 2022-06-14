Литва передасть Україні боєприпаси для Bayraktar

Міноборони Литви передасть Україні боєприпаси для ударного безпілотника Bayraktar TB2.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас у Twitter у вівторок, 12 червня.
“Ми домовилися про озброєння для Bayraktar Vanagas. Боєприпаси буде доставлено вчасно”, – пише він.
Анусаускас додав, що турецькі компанії передали додаткові боєприпаси до Литви.
We agreed on the armament of the 🇱🇹🇺🇦 Bayraktar "Vanagas". ✅ Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W
— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 14, 2022
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 111 – 14.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!