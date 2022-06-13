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Як День Росії “святкували” за кордоном

13/06/2022 14:56

У той час, поки на День Росії тамтешня влада на місцях намагалася придумати якісь “надзвичайні” заходи для демонстрації підтримки Кремля та “святкового” настрою, у більшості демократичних країн 12 червня відбулися “антивоєнні” акції під хештегом #russiansagainstwar (“росіяни проти війни”).

У Лондоні, Варшаві, Парижі, Стамбулі, Єревані, Тбілісі та багатьох інших містах вихідці з Росії вийшли на площі з прапорами України і так званим “мирним” прапором РФ – синьо-біло-синім, на якому замальована “кривава” червона смуга.

Учасники цих акцій вигукували гасла проти політики президента Росії Володимира Путіна та проти війни, висловлювали свою підтримку Україні.

Це, втім, не змінює того факту, що більшість українців уже не вірить в існування “хороших русскіх”. Бо чудово розуміє: у вбивствах мирного населення України, мародерстві, ґвалтуваннях та катуваннях українців винен далеко не сам-один Путін.

Відповідальність за чинний політичний режим у Росії несуть усі росіяни без винятку. І кров українських дітей – на руках кожного: й тих, хто обирав та підтримує цю рашистську владу, й тих, хто не заперечував проти їхнього вибору, хто мовчав і не виходив на протести, хто промовчав 24 лютого і продовжує мовчати вже понад 100 днів…

А пошук міжнародною спільнотою та деякими представниками українського політикуму нових “російських героїв” на кшталт Марини Овсяннікової викликає в українців тільки ще більший негатив.

Мабуть, час уже нарешті звикнути до того, що “хороших росіян” не буває. Ну, хіба що корисні.

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