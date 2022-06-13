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У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону імпорту книг із РФ і Білорусі

13/06/2022 17:46

Понад пів сотні народних депутатів пропонує заборонити імпорт друкованої продукції з Російської Федерації, Білорусі і тимчасово окупованих територій України.

Про це в понеділок, 13 червня, повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович.

Відповідний законопроєкт №7459 зареєстровано у Верховній Раді сьогодні, але його текст поки що відсутній на сайті парламенту.

“Мета цього документу – перекрити вплив «русского міра» на українське книговидання і книгорозповсюдження, як ззовні, так і зсередини країни.

Законопроєкт передбачає заборону імпорту книг з Росії та Білорусі, припинення продажу раніше ввезених російських книг, майже повну заборону друку і ввезення творів громадян Російської Федерації (ідеться саме про громадян РФ, а не про «мертвих росіян» на кшталт Пушкіна з Достоєвським)”, – написав він.

Інша важлива норма законопроєкту передбачає, що книжки в Україні видаються українською мовою, мовами ЄС та корінних народів України.

“Іншими мовами (в тому числі російською) можуть видаватися оригінальні твори, але не переклади. Ця норма заблокує плани «русского міра» захопити наш книжковий ринок зсередини. Світова література включно з популярними книжковими новинками промовлятиме до наших читачів українською мовою або мовами оригіналу”, – зазначив нардеп.

“Сподіваюся, жодні лобісти російських інтересів не зможуть перешкодити парламенту швидко ухвалити цей закон, важливий не лише для виживання книжкової галузі, але й для національної безпеки держави”, – написав В’ятрович.

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Україна

У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону імпорту книг із РФ і Білорусі

Понад пів сотні народних депутатів пропонує заборонити імпорт друкованої продукції з Російської Федерації, Білорусі і тимчасово окупованих територій України. Про це в понеділок, 13 червня, повідомив народний депутат від...

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