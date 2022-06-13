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У Чорному морі перебувають 6 ворожих кораблів із крилатими ракетами, – МОУ

13/06/2022 20:05

У Чорному морі перебувають шість російських кораблів із можливим сумарним залпом до 36 ракет.

Як передає “Радіо Свобода”, про це в понеділок, 13 червня, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

“У готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на сьогодні перебувають шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу «Калібр».

Їхній можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет“, – сказав він.

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