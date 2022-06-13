Полонений бойовик “ДНР” зізнався, як стріляв із танка в будинки в Сєвєродонецьку. ВІДЕО

Українські військові взяли в полон мешканця Донецька, який з 2015 року воює проти української армії у складі танкового підрозділу так званої “народної міліції “ДНР”.
Про це в понеділок, 13 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України.
Із початку повномасштабного вторгнення разом з окупаційним контингентом ЗС РФ бойовик прибув на Луганщину. І це при тому, що його власний син воює на боці України.
“У мене сім’я: дружина та син із 2014 року мешкають в Дніпрі. Я сам із 2015 року військовий “ДНР”, 25 березня 2022 року ви висунулися, щоб почати активні бойові дії проти ЗСУ”, – сказав він.
Він зізнається, що розстрілював із танка хімзавод “Зоря” у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєвєродонецька, де ховалися від обстрілів мирні містяни.
За наказом він рівняв місто з землею, “прокладаючи проходи” для своєї піхоти.
Саме під час боїв на Луганщині військовослужбовці ЗСУ взяли у полон його та кількох “піхотинців”.
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