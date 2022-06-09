У полоні з 24 лютого: рідні закликають не забувати про захисників острова Зміїний. ВІДЕО

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло понад три з половиною місяці.

І весь цей час, уже 106-й день станом на 9 червня, більша частина захисників острова Зміїний залишається в полоні рашистів.

Їхні рідні не мають жодної інформації про своїх чоловіків, синів та братів.

Вони кожного дня сподіваються отримати від них бодай на якусь звістку. І дуже просять не забувати про їхніх рідних та нагадувати про них міжнародним організаціям й урядам інших держав, які можуть посприяти в обміні полоненим.

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