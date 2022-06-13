Окупанти скаржаться, що від постійних обстрілів ЗСУ в них “їде дах”, – ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР

Ілюстративне фото

Російські окупанти скаржаться своїм родичам, що на війні в Україні у їх військових не витримує психіка.

Про це в понеділок, 13 червня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили“, – в новому перехопленні телефонної розмови російський загарбник скаржиться дружині на втрати.

За його словами, тільки в їхньому підрозділі “мінус одинадцять”.

Сам він дивом залишився цілим, адже осколки зміг втримати бронежилет.

Загарбник скаржиться, що “стріляють без кінця з важкої артилерії, і можна просто збожеволіти”.

Читайте також:

На окупованих територіях загарбники пропонують роботу “за їжу”, – ГУР