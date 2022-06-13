Окупанти скаржаться, що від постійних обстрілів ЗСУ в них “їде дах”, – ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР

Російські окупанти скаржаться своїм родичам, що на війні в Україні у їх військових не витримує психіка.
Про це в понеділок, 13 червня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
“У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили“, – в новому перехопленні телефонної розмови російський загарбник скаржиться дружині на втрати.
За його словами, тільки в їхньому підрозділі “мінус одинадцять”.
Сам він дивом залишився цілим, адже осколки зміг втримати бронежилет.
Загарбник скаржиться, що “стріляють без кінця з важкої артилерії, і можна просто збожеволіти”.
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