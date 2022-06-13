Литва передасть Україні понад сотню потужних антидронових гармат

Литва передасть Україні 110 потужних антидронових гармат.
Про це в понеділок, 13 червня, повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас у твіттері.
“Ми щойно купили і поставимо найближчим часом 110 потужних антидронових гармат литовського виробництва – EDM4S Sky wipers. Ціна – 1 500 000 євро.
Гармати розподілять між 35 українськими військовими частинами.
І ми назвали їх: Оркрист – “Убивця орків”, – написав Тапінас.
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