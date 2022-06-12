“Ти був взірцем для сотень. Ти врятував тисячі”. На передовій загинув парамедик Євген Храпко

Євген Храпко

На передовій загинув досвідчений український парамедик Євген Храпко, який з 2014 року особисто врятував життя безлічі поранених військовослужбовців і ще багатьох навчив надавати першу медичну допомогу собі та іншим.

Про загибель одного з найкращих інструкторів із тактичної медицини в Україні повідомляють у соцмережах його друзі та знайомі.

Як підтвердила засновниця батальйону “Госпітальєри”, народна депутатка Яна Зінкевич, Євген загинув у суботу, 11 червня.

“Велика втрата не тільки 92-ї бригади, а й для нас усіх”, – наголосила Зінкевич. За її словами, медики “Госпітальєрів” їхали наступною машиною, тому вижили, хоча всі отримали поранення.

“Втрата для всієї України. Невимовно тяжка, – написала бойовий медик, інструкторка з тактичної медицини Маша Назарова. – Ти був незамінний. Ти був найкращим у своїй справі. Ти був взірцем для сотень. Ти врятував тисячі.

Євген Храпко був для мене одноосібним представником світової тактичної медицини в Україні. Він знав УСЕ. Він моніторив кожне обговорення, кожну найменшу зміну до протоколів. Дотошний, прискіпливий до кожної крихітної детальки.

Жека був ключовою людиною у 205-му Навчальному центрі тактичної медицини. Він писав навчальні плани, організовував усю інструкторську роботу, фактично будував центр. Вичитував програми, поки вони не стали ідеальними у кожній букві і в кожному абзаці. Писав важливий і водночас смішний документ (у синій папці з золотим тисненням!) під назвою “ЗАМИСЕЛ”.

З усякого питання щодо протоколів і викладання я радилася з Женею. Ми вчилися разом в американців на курсі бойового медика, і Женя був найкращим в усьому.

У своїх хобі Женя був такий само дотошний, як і в роботі – не можу злічити, скільки разів я для нього стояла в черзі в пункт купівлі колекційних монет Нацбанку. А цілу стінку в його кімнаті в нашій казармі займала колекція журналів про військову авіацію.

Позивний у Жені був Bialy (у перекладі з польської мови це означає “Білий” – “Н”), бо він любив польську військову реконструкцію, але для зручності перейменувався у “Вайт”. І тільки близькі люблячи називали його Шестіглазим (за дві пари окулярів – з діоптріями і зверху тактичні)…

Неможливо порахувати, скількох людей Женя особисто врятував, а скількох навчив. Це не сотні, а тисячі людей”.

“У 2019 році Євген Храпко представив один із найкращих бізнес-планів своєї ідеї адаптування досвіду такмеду у цивільне життя на Програмі з підприємницької діяльності для ветеранів АТО і ООС у Харкові. Це був проєкт, базований на досвіді, отриманому у війні, яка почалася для Жені у 2014-му.

Женя – один із найкращих такмедів, бойових медиків. Високопринциповий, високопрофесійний, вимогливий до себе та всього, що стосується навчання, порятунку людей, стандартів… Вічна тобі пам’ять, друже! Герої не вмирають!” – додала волонтерка, представниця експертної ради при Міністерстві у справах ветеранів Тетяна Ізмайлова.

Євген Храпко народився у Миколаєві. Там же закінчив Національний університет кораблебудування, здобувши фах інженера-програміста. Парамедицини вчився у 2014 році в Харкові й відтак стояв фактично біля витоків тактичної медицини в Україні.

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