Home / Війна / Під Сєверодонецьком загинув аеророзвідник, співвласник піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк

Під Сєверодонецьком загинув аеророзвідник, співвласник піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк

12/06/2022 10:39

У неділю, 11 червня, у Михайлівському соборі в Києві попрощалися з аеророзвідником Іваном Чеканюком, який загинув у бою під Сєвєродонецьком.

Іван Чеканюк “Котигорошко” відомий як співвласник піцерії Pizza BRO. Він із села Гірка Полонка Луцького району Волинської області.

“Іван брав участь у бойових діях з 2016 року у складі 59-ї бригади ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воював на Київщині (під Мощуном, Мотижиним, Бузовою, Ясногородкою, Поліським – “Н”), брав участь в операціях на Миколаївському напрямку”, – пише про загиблого земляка Боратинська громада, що на Волині.

Як розповіли в “Аеророзвідці”, у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади 2016 року підрозділ Чеканюка виявив ДРГ противника. У результаті запеклого бою та переслідування ворога вдалося знищити сімох ворогів, захопити засоби зв’язку, боєприпаси та спорядження.

“Котигорошко організовував прикриття поранених і тих, хто надавав їм першу медичну допомогу. Він виніс із поля бою поранених побратимів, а також зброю, боєкомплекти, спорядження. Боєць також отримав поранення”, – ідеться в повідомленні “Аеророзвідки”.

Іван Чеканюк був нагороджений орденом “За мужність”.

Читайте також
На війні загинув “Рекрут” Олексій Чубашев, воїн і журналіст

 

Унікальних переглядів: 187
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Наслідки ракетного удару по Чорткову: 22 поранених

Тернопільська облдержадміністрація уточнила кількість постраждалих внаслідок ракетного удару ворога по місту Чортків – поранено 22 осіб, загиблих немає. Про це повідомили під час брифінгу в Раді оборони Тернопільщини. Серед постраждалих...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse