Під Сєверодонецьком загинув аеророзвідник, співвласник піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк

У неділю, 11 червня, у Михайлівському соборі в Києві попрощалися з аеророзвідником Іваном Чеканюком, який загинув у бою під Сєвєродонецьком.

Іван Чеканюк “Котигорошко” відомий як співвласник піцерії Pizza BRO. Він із села Гірка Полонка Луцького району Волинської області.

“Іван брав участь у бойових діях з 2016 року у складі 59-ї бригади ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воював на Київщині (під Мощуном, Мотижиним, Бузовою, Ясногородкою, Поліським – “Н”), брав участь в операціях на Миколаївському напрямку”, – пише про загиблого земляка Боратинська громада, що на Волині.

Як розповіли в “Аеророзвідці”, у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади 2016 року підрозділ Чеканюка виявив ДРГ противника. У результаті запеклого бою та переслідування ворога вдалося знищити сімох ворогів, захопити засоби зв’язку, боєприпаси та спорядження.

“Котигорошко організовував прикриття поранених і тих, хто надавав їм першу медичну допомогу. Він виніс із поля бою поранених побратимів, а також зброю, боєкомплекти, спорядження. Боєць також отримав поранення”, – ідеться в повідомленні “Аеророзвідки”.

Іван Чеканюк був нагороджений орденом “За мужність”.

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