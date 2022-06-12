У Мелітополі прогримів вибух біля окупаційного “управління МВС”. ФОТО

В окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух, є жертви.
Про це в неділю, 12 червня, пише місцеве видання “РІА Мелітополь”.
За його даними, підрив вибухівки стався у районі танка на вулиці Героїв України, 38 близько 17:45, його чули мелітопольці в різних районах міста.
За непідтвердженою інформацією, вибухнув автомобіль неподалік від окупаційного “управління МВС Росії”, яке очолює майор Олексій Селіванов. Вибуховою хвилею в кабінеті фейкового “МВС” вибило шибку.
На місце прибули карети швидкої допомоги. Окупаційна влада каже, що постраждали двоє, чоловік та дівчина.
Селіванов стверджує, нібито спрацював вибуховий пристрій, підкладений в урну, та називає пригоду “терактом укропів”.
При цьому РІА “Мелітополь” попереджало про те, що окупанти на День Росії 12 червня готують провокації і будуть звинувачувати у скоєному владу України та ЗСУ.
За даними видання, після вибуху окупанти перевіряють машини та обшукують людей. Військові КамАЗи з позначкою Z оточили територію від пенсійного фонду до танка.
“…Визволителі вже навіть з’ясували потужність вибухового пристрою – за їхніми даними, вона становить 700-800 грамів у тротиловому еквіваленті. А найкумедніше, що навіть зараз орки не перестають відзначати свято та чекають городян на концерт за участю російських зірок”, – пише місцевий сайт.
Нагадаємо, сьогодні вранці вибухи прогриміли в окупованому Бердянську Запорізької області. В результаті інциденту частина міста залишилася без світла.
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