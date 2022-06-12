Росіяни знищили два мости до Сєвєродонецька і хочуть остаточно “відрізати” місто, – Гайдай

Сергій Гайдай

Росіяни знищили вже два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька із підконтрольної Україні території.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у включенні в національний телемарафон уранці в неділю, 12 червня.

“Ситуація у Сєвєродонецьку вкрай важка. Рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста.

Росіяни кидають всі сили, аби «відрізати» Сєвєродонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими”, – заявив Гайдай.

“Не виключаємо наступи і на інших напрямках, а саме на траса Лисичанськ-Бахмут, яку росіяни намагаються взяти під контроль”, – додав голова Луганщини.

За його словами, промзону Сєвєродонецька контролюють українські війська, але територія заводу “Азот” постійно обстрілюється.

“Інформація про блокування хімзаводу – маячня”, – відповів Гайдай на запитання ведучого про російські заяви щодо нібито оточення українських військ на “Азоті”.

Гайдай також заявив, що в Рубіжному “наші накрили командний пункт чеченців”, кількість убитих уточнюється.

“Окрім того, за останні дні маємо ще дві подібні “вечірки”: стадіон із вагнерівцями у Кадіївці та смертельну нараду у сєвєродонецькому ПК “Хіміків”, – зазначив голова ОВА.

Він також поінформував, що росіяни перебувають близько біля Врубівки, селище масштабно постраждало від ворожого обстрілу вогнеметною системою “Солнцепьок”.

В окупованому Сватовому рашисти розграбовують завод, обладнання вивозять до Росії. Крім того, викрали все зерно аграрного району, і зараз у бік країни-агресорки прямують десятки КамАЗів з українським зерном.

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