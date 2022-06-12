Наслідок обстрілів на Тернопільщині: є поранені, зокрема діти

Внаслідок обстрілів міста Чортків на Тернопільщині, що сталися у суботу, 11 червня, о 22.10, є поранені, серед них діти.
Про це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
“На щастя, жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, – діти”, – написав Труш у телеграмканалі.
“Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян”, – додав він і пообіцяв невдовзі надати детальнішу інформацію.
Вибухи у Чорткові сталися напередодні пізно ввечері, о 22.10, під час повітряної тривоги. Влада області відтак повідомила, що росіяни вдарили ракетами по Чорткову з акваторії Чорного моря.
Після атаки в Чорткові та селі Біла, що неподалік, відключили газопостачання.
Останній раз ворог завдавав ракетного удару по Тернопільщині на початку квітня.
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