Наслідок обстрілів на Тернопільщині: є поранені, зокрема діти

Внаслідок обстрілів міста Чортків на Тернопільщині, що сталися у суботу, 11 червня, о 22.10, є поранені, серед них діти.

Про це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“На щастя, жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, – діти”, – написав Труш у телеграмканалі.

“Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян”, – додав він і пообіцяв невдовзі надати детальнішу інформацію.

Вибухи у Чорткові сталися напередодні пізно ввечері, о 22.10, під час повітряної тривоги. Влада області відтак повідомила, що росіяни вдарили ракетами по Чорткову з акваторії Чорного моря.

Після атаки в Чорткові та селі Біла, що неподалік, відключили газопостачання.

Останній раз ворог завдавав ракетного удару по Тернопільщині на початку квітня.

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