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Збита над Тернопільщиною ворожа ракета зруйнувала склад міндобрив, мешканців району закликали не вживати воду із криниць

05/04/2022 19:01

Збита у Тернопільській області російська крилата ракета впала на склад з аміачними міндобривами в Кременецькому районі. Із шести пошкоджених резервуарів витекла частина хімікатів.

Про це у вівторок, 5 квітня, повідомляє “Захід.нет”.

Заміри станом на 17:00 показали перевищення рівня аміаку у декілька разів в річці Іква.

Зафіксували також загибель риби. Зараз мешканцям району не рекомендують вживати воду із криниць. До населеного пункту, де стався інцидент, обіцяють довозити питну та технічну воду.

За словами голови Тернопільської військової адміністрації Володимира Труша, ввечері 4 квітня ворог знову випустив ракету по об’єкту критичної інфраструктури на Тернопільщині.

Втім, військові її збили, і ракета впала на інший об’єкт, де зберігались рідкі мінеральні добрива, до складу яких входить аміак.

“Вона завдала величезний удар цьому підприємству і в результаті потрапляння осколків ракети в резервуари був витік міндобрив на ґрунт. Було проведено заміри і вночі, зранку, і в обід нашим лабораторним центром. Аналізи показували, що істотного перевищення вмісту аміаку не було. Але ввечері, станом на 17 годину, ми побачили, що іде зростання кількості аміаку в воді”, – зазначив Труш.

Відтак мешканцям Кременецького району радять не вживати питну воду з криниць. Також заборонений вилов риби з місцевих водойм.

Підприємствам, які розташовані по руслу річки Іква, заборонено використовувати річкову воду для промивки обладнання. Для мешканців населеного пункту, де стався інцидент, незабаром привезуть питну та технічну воду.

За словами екологів, небезпека мине за 3-4 дні. Проте точних вказівок щодо відновлення вживання води слід очікувати від офіційних органів.

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