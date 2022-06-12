На Брянщині хтось намагався підірвати нафтопровід “Дружба”

Російські ЗМІ повідомили про три вибухи на нафтопроводі “Дружба” неподалік с. Гулівка у Брянській області, що за 40 км від кордону РФ з Україною.

За повідомленням “Медузи”, одним вибух пошкодив трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу, ще один – протипідкопну трубу (додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об’єктах), залишивши вирву 40 на 60 сантиметрів, а третій стався у місці, де прокладено кабель.

Трубопровід “Дружба”, яким російська нафта йде в Західну Європу, не постраждав, пошкоджені протипідкопна труба та підстанція, а також знеструмлено один з енергоблоків.

За даними видання, від 24 лютого нафтогін було законсервовано. Проте пізніше з’явилося повідомлення концерну “Транснєфть”, який через інформагенцію ТАСС побічно підтвердив факт НП і сповістив, що нафтопровід працює у штатному режимі і перебоїв у поставках нафти не було.

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