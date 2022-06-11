Home / Війна / У військовій частині на Брянщині раптово згоріли десятки автівок

У військовій частині на Брянщині раптово згоріли десятки автівок

11/06/2022 15:54

Внаслідок вибухів. які пролунали вранці у військовій частині в місті Клинці Брянської області РФ, згоріли десятки спалених військових машин.

Про це в суботу, 11 червня, пишуть мешканці Клинців у соцмережах, подаючи серію фотографій.

Раніше InformNapalm повідомляв, що військова техніка була доставлена в Клинці з українського фронту на ремонт.

За даними видання “Наш Брянск”, на яке посилається сайт “Медуза”, зранку на місці НП працювали дев’ять підрозділів пожежників, але офіційно причина займання не названа.

За повідомленням джерел згаданого видання, на місці пригоди вогнеборці не виявили уламків снарядів, що свідчить “про відсутність обстрілів з боку українського кордону”.

Водночас у соцмережах причиною підпалу називають нібито “роботу українських ДРГ”.

Читайте також:
У російському Брянську горить нафтобаза, і не тільки. ВІДЕО

У Бєлгородській області РФ – нова пожежа, вибухи на арсеналі

 

Унікальних переглядів: 34
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Не сафарі, а трагедія: намір КШЕ провести у США “вечерю в стилі бомбосховища” з “фільтраційним табором” обурив українців

Київська школа економіки, яку очолює колишній міністр розвитку економіки України Тимофій Милованов, організовує  у США благодійну вечерю “в стилі бомбосховища” та з “фільтраційною зоною” за зразком російських таборів фільтрації,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse