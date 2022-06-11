У військовій частині на Брянщині раптово згоріли десятки автівок

Внаслідок вибухів. які пролунали вранці у військовій частині в місті Клинці Брянської області РФ, згоріли десятки спалених військових машин.

Про це в суботу, 11 червня, пишуть мешканці Клинців у соцмережах, подаючи серію фотографій.

Раніше InformNapalm повідомляв, що військова техніка була доставлена в Клинці з українського фронту на ремонт.

За даними видання “Наш Брянск”, на яке посилається сайт “Медуза”, зранку на місці НП працювали дев’ять підрозділів пожежників, але офіційно причина займання не названа.

За повідомленням джерел згаданого видання, на місці пригоди вогнеборці не виявили уламків снарядів, що свідчить “про відсутність обстрілів з боку українського кордону”.

Водночас у соцмережах причиною підпалу називають нібито “роботу українських ДРГ”.

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