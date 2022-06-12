У боях із рашистами за Сєвєродонецьк загинув британський воїн Джордан Гетлі

Джордан Гетлі

У боях за Сєвєродонецьк на Луганщині загинув колишній британський солдат Джордан Гетлі, який у березні 2022 року приїхав воювати за Україну.

Про загибель сина повідомив у фейсбуці батько воїна, Дін Гетлі, пише “Європейська правда”.

“Учора (10 червня) ми отримали жахливу новину про те, що наш син Джордан був застрелений і вбитий у місті Сєвєродонецьк в Україні”, – йдеться в дописі.

За словами батька, у березні Джордан звільнився з британської армії, щоб продовжити кар’єру солдата “в інших місцях”.

“Розпочалася війна в Європі, тож, ретельно все обміркувавши, він поїхав в Україну, щоб допомогти”, – зазначив чоловік.

“Його побратими сказали, що любили його, як і ми, оскільки він змінив життя не однієї людини на краще – не лише воюючи, а й тренуючи українських військових”, – розповів Дін Гетлі.

Також він наголосив, що Джордан та його побратими пишалися своєю роботою.

“Син часто казав мені, що ті завдання, які вони виконують, небезпечні, але необхідні. Він любив свою роботу, і ми так ним пишаємося. Він був справжнім героєм і назавжди залишиться в наших серцях”, – наголосив батько полеглого бійця.

Сєвєродонецьк – одне з ключових міст Луганської області, де тривають жорсткі бої між російськими загарбниками та українським військом.

Як писала “Новинарня“, на початку червня туди прибуло підсилення з бійців Інтернаціонального легіону, в лавах якого за Україну воює немало громадян Великої Британії.

Наприкінці квітня британське МЗС визнало загибель одного британця та зникнення безвісти ще одного.

9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер (а також громадянин Марокко Саадун Брагім), постали перед “судом” на підконтрольній Росії території в Донецьку й були “засуджені” до смертної кари. Так званий “суд” визнав їх винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади й повалення “конституційного ладу ДНР”.

Україна, Велика Британія, США та низка інших держав і організацій засудили цей вирок.

Нагадаємо, що Інтернаціональний легіон територіальної оборони України було створено наприкінці лютого. Це офіційний підрозділ українського війська, який комплектується з іноземців, готових разом з українцями давати відсіч російським окупантам.

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