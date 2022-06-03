“Ми на правильній стороні історії”: Іноземний легіон воює за Україну в Сєвєродонецьку. ВІДЕО

На підсилення українських військових у Сєвєродонецьк Луганської області, де точаться бої, прибули армійці Іноземного легіону.

Про це в п’ятницю, 3 червня, інформує “Радіо Свобода”.

“Зараз ми займаємося підсиленням наших підрозділів завдяки нашим побратимам, які добровільно вступили в Іноземний легіон. Підвозимо хлопців до наших штурмових груп, які йдуть попереду. Також веземо ліки, воду, їжу, і боєприпаси, звісно. Якщо є поранені, то заберемо їх.

Зараз завдання ще одне є – зачистити вулиці, закріпитися і далі вже основні сили будуть підходити, вибудовуватимемо рубіж з подальшим наступом та відвоюванням наших територій”, – говорить український військовий, що супроводжує бійців Іноземного легіону.

“Це війна і для грузинів теж. Мені лише 20 років. Я відчуваю, що вчиняю правильно. Ми збираємося відтісняти росіян, чи це триватиме день, чи три роки, – не має, бляха, значення. Ми на правильній стороні історії. Ми подбаємо про те, щоб ми повернулися додому, до родин… А також хочемо переконатися, що окупанти не зроблять те саме”, – наголошує грузинський військовий Зура Какалідзе.

Австралієць Мет говорить, що здивований кількістю людей зі свого світу, які збираються і допомагають Україні.

“Я відчуваю натхнення, коли багато хлопців із різним досвідом навчаються пліч-о-пліч, стають волонтерами. Я з Австралії, добирався в Україну досить довго. Я тут, щоб зробити крок уперед. Сподіваюся, мій приклад мотивуватиме інших людей і вони зроблять так само”, – каже військовий.

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