Не сафарі, а трагедія: намір КШЕ провести у США “вечерю в стилі бомбосховища” з “фільтраційним табором” обурив українців

Так готували собі вечерю люди в реальних бомбосховищах Маріуполя, принаймні поки мали продукти

Київська школа економіки, яку очолює колишній міністр розвитку економіки України Тимофій Милованов, організовує у США благодійну вечерю “в стилі бомбосховища” та з “фільтраційною зоною” за зразком російських таборів фільтрації, анонс якої спричинив у соцмережах дискусію на тему етичності проведення таких заходів.

“Ця подія змінить тебе. Твої пріоритети в житті зміняться. Ти зрозумієш і сприймеш відповідальність всього світу, як свою особисту, виграти цю війну та зупинити Росію. Буде фільтраційна зона, вечеря в стилі бомбосховища, та занурення в досвід війни та військових злочинів“, – написав Милованов.

Він також наголосив, що зібрані на цьому заході кошти підуть на відновлення медичних закладів і шкіл в околицях Києва.

Як зазначається в анонсі на сайті КШЕ, захід під назвою UKRAINE: Experience. Believe. Commit (“Україна: Відчуй. Повір. Зроби”) відбудеться 25 червня в Гарвардському клубі у Нью-Йорку.

“Деякі події, такі як війна, неможливо зрозуміти, якщо не відчув це на власному досвіді”, – пояснюють організатори. І обіцяють, що “відчути” війну відвідувачам допоможуть аудіовізуальні ефекти, виставка воєнних злочинів РФ в Україні та вечеря з продуктів, доступних українцям під час воєнних дій.

Вартість входу – від 500 доларів, форма одягу – Black Tie Optional (тобто вечірня або коктейльна сукня для жінок і смокінг або темний костюм для чоловіків).

На заході обіцяють виступ першої леді України, дружини президента Олени Зеленської – щоправда, у форматі онлайн.

Втім, у самій Україні, яка саме проживає досвід війни, бомбосховищ, фільтраційних таборів та воєнних злочинів “наживо”, ідею Київської школи економіки зрозуміли не всі.

“Я сподіваюсь, це хтось може зупинити. Бо це не пригода, не сафарі і не спроба відчути щось унікальне. Це знецінення дуже важкого і травматичного досвіду, нечутливість і емоційна тупість.

Щоб засуджувати зло, не обов’язково відчути це на собі.

Та й не відчуєш, бо у грі є кнопка “стоп”. У житті її немає”, – наголосила головна редакторка “Громадського радіо” Тетяна Трощинська.

На “неетичність” події у приватному повідомленні до Милованова вказав і його колишній колега по уряду, ексміністр культури, молоді і спорту та медіаменеджер Володимир Бородянський.

Про це повідомив сам директор КШЕ, зазначивши, що команда організаторів заходу не згодна з такою оцінкою. А тому вирішила провести окреме обговорення теми “що є етичним, а що ні на благодійних подіях під час війни”.

Він також роз’яснив, що саме входитиме в меню благодійної “вечері” в Гарвардському клубі: “черствий хліб, сіль, очищена вода та суп із банки”.

У відповідь на це Бородянський зауважив, що дискусія справді назріла “і може стати початком більшої розмови: як правильно працювати з пам’яттю”.

А поки вона ще не відбулася, запропонував команді Милованова відповісти, чи етично було б збирати гроші на допомогу зґвалтованим, запропонувавши гостям пережити досвід зґвалтування, чи хотів би хтось “погратися” в трагедію 11 вересня та ще на низку запитань:

У коментарях позицію Бородянського підтримав, зокрема, релігієзнавець Ігор Козловський, який тривалий час провів у катівнях бойовиків “ДНР”.

“Як людина, яка пройшла два роки полону, катувань і знущань, стверджую, що для мене це абсолютно аморально”, – наголосив науковець.

Водночас у відгуках користувачів соцмереж є й інші оцінки, а також пропозиції не відмовлятися від проведення благодійної “вечері”, але дещо видозмінити головний посил до відвідувачів заходу.

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