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“Голодна туса”: у Львові блогери цинічно відсвяткували уродини в День пам’яті жертв Голодоморів. ВІДЕО

29/11/2021 14:22

У День пам’яті жертв Голодоморів блогери у Львові влаштували гучну вечірку з нагоди дня народження Олександра Заліска.

Про це інформує “24 канал”.

Так звані лідери думок із мільйонами української аудиторії в інстаграмі влаштували вечірку з еротичною тематикою Show bar у День пам’яті жертв Голодоморів.

Навіть після критики й негативних коментарів блогери продовжують публікувати сторіз із вечірки, вихваляючись святкуванням і його масштабом.

Цинічне святкування відбулося з нагоди дня народження Олександра Заліска, за акаунтом якого стежать понад мільйон користувачів. Він зібрав найпопулярніших українських блогерів у Будинку вчених у Львові.

“Один зі змістів мого життя – це туса. Я радий, що ви прийшли на тусу. Мою тусу. І я сподіваюся, що вона справді буде грандіозною”, – заявив Заліско.

Серед гостей, які активно ділилися відео в інстаграмі, висловлювали захоплення імениннику, було чимало блогерів, серед яких і “мільйонники” Наталя Литвин (1 мільйон підписників), Таня Самбурська (1,5 мільйона підписників), Валерія Юрченко (1,3 мільйона), Саша Бо (1,9 мільйона).

Розважав гостей заходу ведучий Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були специфічні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету, тости, які промовляли, стоячи на столах.

Ведучий опублікував у сторіз фотографію святкового столу, яку підписав: “Голодна блогерська туса”.

Водночас жоден із гостей не згадав, що 27 листопада в Україні вшановували День пам’яті жертв Голодоморів. Згідно з останніми даними у 1932-1933 роках сталінський тоталітарний режим заморив голодом 10,5 мільйонів українців, серед яких чотири мільйони дітей.

Іменинник та його гості отримали сотні негативних коментарів.

“Звісно, що хочеться жити та насолоджуватись життям. Звісно, що день народження не обирається. Звісно, що святкувати потрібно, мабуть. Звісно, не всі пам’ятають який сьогодні день, а точніше вчорашній… Але назвати в день пам’яті жертв голодомору вечірку “Голодна туса😡”?
Це шок! Я не знаю блогерів, не слідкую за ними, бо не розумію, що вони такого корисного показують, але після вчорашнього вечора я шокований від того, хто лайкав їхню гулянку і мріяв бути разом з ними в цей день”, – написав у фейсбуці учасник російсько-української війни, львівський підприємець Микола Стецьків.

Водночас політичний експерт Андрій Смолій закликав “десятки українських і міжнародних компаній, що платять тисячі доларів цим блогерам за рекламу”, припинити з ними співпрацю.

“Думаю, співпраця з цими особами, які влаштовують “голодну тусу” має бути припинена і негайно. Це вже не питання законів чи правил. Це питання найбільшого морального падіння та банальної безмізкості осіб, які собі таке дозволяють”, – наголосив Смолій.

Згодом блогер Заліско виклично відреагував на негативні коментарі на своїй сторінці.

“Відсвяткувати своє 29-ти річчя вийшло гучно. Наскільки гучно, що всі раптово стали супер правильними і блогери винні у всіх проблемах світу. День пам’яті жертв Голодомору – важливий день. І я поважаю людей, які і правда згадують і запалюють свічку. Але не в сторіз в інстаграмі. А щиро. І не кричать популістськими заявами, які вони правильні і після сторіз зі свічкою ідуть в караоке, на концерт, в ресторан з друзями чи на футбол. До чого це лицемірство? Чому люди тільки шукають, кого би це у чомусь звинуватити? Їм настільки скучно жити?
Вчора працювало все: телебачення, розважальні шоу, люди святкували весілля і безліч різних забав. Тому досить розпиляти інформаційну “отруту” навколо!
Я народився 27 листопада! Я не вибирав цей день. Він вибрав мене! І я не дозволю комусь псувати мій настрій! Святкую так, як захочеться мені!”, – вважає Олександр Заліско.

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