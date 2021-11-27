Непораховані Нобелівські лауреати України: студенти нагадали урядовцям, що треба розповідати світу про Голодомор. ФОТО, ВІДЕО

Фото: Українська академія лідерства

Напередодні дня пам’яті жертв Голодоморів українська молодь передала урядовцям газети зі списком українських Нобелівських лауреатів. Але сторінка була порожня, адже внаслідок Голодомору ці люди так і не народилися.

Як повідомили “Новинарні” у пресслужбі Української академії лідерства, зі своєю місією студенти відвідали секретаріат Кабінету Міністрів України, офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністерство молоді і спорту.

Цією акцією молодь хотіла нагадати, що попри резонанс в Україні, на міжнародній арені тема Голодомору в Україні досі залишається мало відомою, а геноцидом українського народу його визнали тільки 16 зі 195 країн світу.

Через те, що слова “Голодомор” немає в іноземних словниках, поширення та розуміння інформації про цей злочин радянської влади залишається ускладненим. Тож проєкт закликає урядовців активно боротися за визнання Голодомору геноцидом українського народу на світовій арені.

“Сьогодні ми знову хочемо згадати про всіх — вбитих голодом, ненароджених, порахованих і непорахованих. Ми подарували цю газету урядовцям, щоб залучитися їхньою підтримкою у боротьбі за визнання Голодомору геноцидом українського народу на світовій арені. Ми закликаємо їх говорити про це з посадовцями інших країн, передавати інформацію колегам, дарувати нашу газету, писати про це сторінках у соцмережах — долучатись до просування цієї теми будь-який спосіб”, — зазначив студент Української академії лідерства Андрій Бендюк.

“Ми прагнемо розширити розуміння важливості та масштабу Голодомору. Пояснити світу, що неможливо порахувати втрати, які отримала держава, її культура та наука з мільйоном втрачених життів. А разом з ними можливістю творити, формувати національну культуру, впливати на світ”, — наголосив керівник Української академії лідерства Роман Тичківський.

Газета про Голодомор стала продовженням проєкту Української академії лідерства “Непораховані з 1932”, який почав діяти у 2017 році. Студенти організовували вуличні “ресторани” зі стравами часів Голодомору і пригощали всіх охочих у семи містах України, а також в Ізраїлі та Бельгії. Акцію в Брюсселі весною 2018 року було відзначено трьома нагородами Effie Awards як за одну з найуспішніших комунікаційних кампаній в Україні.

У 2020 році через пандемічні обмеження акцію трансформували, створивши перший у світі онлайн-ресторан пам’яті.

День пам’яті жертв Голодоморів в Україні відзначається щороку в четверту суботу листопада.

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