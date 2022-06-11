Випускникам, які не в змозі виїхати з окупованих територій, МОН пропонує співбесіду онлайн

Міністерство освіти та науки спільно з експертним середовищем напрацьовує рішення для того, щоб випускники, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, змогли в безпечних умовах здати національний мультипредметний тест (НМТ) для вступу в українські вищі навчальні заклади.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОН України.

МОН обіцяє гнучку систему для того, щоб ця категорія випускників змогла пройти тестування. Так, вступні випробування будуть проводитись у три сесії (липень, серпень, вересень) в Україні і за кордоном. Також передбачено додаткові періоди реєстрації на тестування та можливість зміни раніше вказаного місця його складання.

Для вступників, які не зможуть виїхати на підконтрольну уряду територію або ті, кого супроти його волі перемістили в Крим чи ОРДЛО, або в РФ чи Білорусь, буде передбачено вступні випробування у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, обіцяють в МОН.

“Усупереч блокуванню окупантами виїзду вступників, ми боремося за кожного теперішнього та майбутнього українського студента», – йдеться на сайті освітнього відомства.

У МОН гарантують, що всі випускники з тимчасово окупованих територій та місць проведення військових дій, які отримають позитивні результати на вступних випробуваннях, зможуть скористатися спеціальною квотою (квота-2) в українських вишах або гарантовано вступити до закладів фахової передвищої освіти.

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