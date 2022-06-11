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Убив чоловіка, вкрав медалі у 96-річного ветерана. Прокуратура оголосила підозру ще двом оркам

11/06/2022 10:09

Ідентифіковано, встановлено факт злочину та повідомлено про підозру ще двом військовослужбовцям РФ, які лютували на території Київщини в березні 2022 року.

Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України), повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Андріївка Бучанського району військовослужбовець 64-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади сухопутних військ Збройних сил РФ у складі 35-ї загальновійськової армії незаконно затримав цивільного чоловіка. Разом з іншим військовим, погрожуючи застосуванням насилля, чоловіка затягли до електричної підстанції,  де спочатку били, а потім підозрюваний окупант застрелив беззбройну жертву пострілом в голову.

Згодом російський вояка разом зі співслужбовцями увірвався до будинку іншого мешканця села та заволоділи його автомобілем.

В іншому будинку у 96-річного ветерана Другої світової війни, підозрюваний викрав генератор, який забезпечував електроенергією помешкання. Погрожуючи зброєю, росіянин забрав у дідуся фронтові ордени, , а також державні нагороди України та відомчі відзнаки й нагороди Міністерства оборони України. Частину награбованого окупант причепив собі на форму, сфотографувався та хизувався цим у соцмережах, повідомляє ОГП.

Другий підозрюваний – військовослужбовець повітряно-десантних військ РФ разом з солдатами проводив допити мирних мешканців населеного пункту та обшуки у їхніх помешканнях, залякував та погрожував вбивством.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за оперативного супроводу Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

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