Home / Війна / Як відбувається впізнання тіл загиблих у Бучі. ВІДЕО

Як відбувається впізнання тіл загиблих у Бучі. ВІДЕО

06/05/2022 16:47

Українські війська звільнили Київщину від російської окупації ще на початку квітня, але впізнання тіл убитих і закатованих рашистами людей на території області триває досі, і, вочевидь, триватиме ще довго.

Проєкт “Український свідок” опублікував відео з подвір’я моргу в Бучі, який просто неспроможний упоратися з такою кількістю тіл.

На подвір’ї моргу стоять рефрижератори з тілами убитих і закатованих людей, частину з яких відправлять в інші морги Київщини. А поруч — довга черга людей, які розшукують своїх загиблих або зниклих безвісти рідних.

“Тут збираються родичі, які протягом кількох тижнів намагаються знайти своїх близьких. Поліцейський, який відкриває мішок, дістає супровідні документи й зачитує їх. Все це фіксується, потім чіпляється номерок”, — розповідає волонтер Максим.

Волонтери допомагають громадянам із пошуками зниклих родичів.

“Багато людей не змогли упізнати своїх близьких. Пройшло чимало часу, і тіла приходять у такий стан, в якому їх уже неможливо впізнати”, — каже ще один волонтер, Євгеній.

І додає, що люди, які шукають своїх родичів, можуть здати ДНК-аналізи. Потім їх порівняють із ДНК-пробами тіл — цим займатимуться французькі спеціалісти, що приїхали в Бучу.

Якщо родичі, в яких можна було б узяти аналіз для упізнання тіла, наразі перебувають далеко від України, вони зможуть згодом звернутися з цією метою в прокуратуру.

Окупація Бучі тривала майже 33 дні: російські війська зайшли сюди вранці 27 лютого і втекли з міста ввечері 31 березня.

Читайте також:
InformNapalm встановили персональні дані розвідників 64-ї бригади ЗС РФ, які влаштували різанину в Бучі

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 72 – 06.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Як відбувається впізнання тіл загиблих у Бучі. ВІДЕО

Українські війська звільнили Київщину від російської окупації ще на початку квітня, але впізнання тіл убитих і закатованих рашистами людей на території області триває досі, і, вочевидь, триватиме ще довго....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse