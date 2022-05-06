Як відбувається впізнання тіл загиблих у Бучі. ВІДЕО

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Українські війська звільнили Київщину від російської окупації ще на початку квітня, але впізнання тіл убитих і закатованих рашистами людей на території області триває досі, і, вочевидь, триватиме ще довго.

Проєкт “Український свідок” опублікував відео з подвір’я моргу в Бучі, який просто неспроможний упоратися з такою кількістю тіл.

На подвір’ї моргу стоять рефрижератори з тілами убитих і закатованих людей, частину з яких відправлять в інші морги Київщини. А поруч — довга черга людей, які розшукують своїх загиблих або зниклих безвісти рідних.

“Тут збираються родичі, які протягом кількох тижнів намагаються знайти своїх близьких. Поліцейський, який відкриває мішок, дістає супровідні документи й зачитує їх. Все це фіксується, потім чіпляється номерок”, — розповідає волонтер Максим.

Волонтери допомагають громадянам із пошуками зниклих родичів.

“Багато людей не змогли упізнати своїх близьких. Пройшло чимало часу, і тіла приходять у такий стан, в якому їх уже неможливо впізнати”, — каже ще один волонтер, Євгеній.

І додає, що люди, які шукають своїх родичів, можуть здати ДНК-аналізи. Потім їх порівняють із ДНК-пробами тіл — цим займатимуться французькі спеціалісти, що приїхали в Бучу.

Якщо родичі, в яких можна було б узяти аналіз для упізнання тіла, наразі перебувають далеко від України, вони зможуть згодом звернутися з цією метою в прокуратуру.

Окупація Бучі тривала майже 33 дні: російські війська зайшли сюди вранці 27 лютого і втекли з міста ввечері 31 березня.

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