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InformNapalm встановили персональні дані розвідників 64-ї бригади ЗС РФ, які влаштували різанину в Бучі

02/05/2022 10:05

Волонтери InformNapalm встановили дані розвідників 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ (в/ч 51460), яка вчиняла військові злочини у Бучі та Київській області.

Відповідне OSINT-розслідування опубліковане в неділю, 1 травня. 

Зі слів засновника міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Романа Бурка, відправною точкою цього OSINT-розслідування стали фотоматеріали, передані волонтерам  InformNapalm співробітниками силових структур України для вивчення та проведення дорозвідки.

“До нас звернулися за допомогою для проведення OSINT щодо воєнних злочинців. У середині квітня ми отримали для вивчення понад 13 Гб фото та відео, скопійовані зі смартфона російського військовослужбовця, який знайшли українські військові у місті Буча наприкінці березня 2022 року”, – йдеться в повідомленні. 

Як вдалося встановити волонтерам, цей смартфон належав контрактнику роти глибинної розвідки розвідувального батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 51460, сел. Князе-Волконське Хабаровський край) 35-ї армії ВПО ЗС РФ сержанту Петру Захарову.

Повний текст розслідування доступний за посиланням. 

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