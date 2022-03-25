Росія може використати в Україні зарин, – InformNapalm

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у п’ятницю, 25 березня.
ЦПД підтверджує, що кожного дня з’являється дедалі більше підтверджень намірів РФ застосувати отруйні речовини проти України.
“Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону”, – ідеться в повідомленні.
Факти від розвідки InformNapalm таку: 17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримують ін’єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук); 20 березня командний склад ЗС РФ отримав ампули з атропіном (антидот при хімотруєннях).
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