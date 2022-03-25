Росія може використати в Україні зарин, – InformNapalm

Спеціалісти з InformNapalm попереджають про можливе застосування російськими загарбниками зарину у тих українських містах, де вони не можуть прорвати оборону.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у п’ятницю, 25 березня.

ЦПД підтверджує, що кожного дня з’являється дедалі більше підтверджень намірів РФ застосувати отруйні речовини проти України.

“Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону”, – ідеться в повідомленні.

Факти від розвідки InformNapalm таку: 17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримують ін’єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук); 20 березня командний склад ЗС РФ отримав ампули з атропіном (антидот при хімотруєннях).

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