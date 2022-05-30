До суду скерували першу справу щодо зґвалтування під час війни

Офіс генерального прокурора скерував до суду першу справу щодо зґвалтування українки під час війни російським військовим. Злочин стався в березні під час окупації Броварського району

“За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова – військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородскої дивізії ЗС РФ”, – пише Венедіктова у ФБ.

За словами генерального прокурора, під час розслідування встановлено, що злочин стався в березні під час захоплення росіянами Броварського району. Російський окупант увірвався до будинку в одному із сіл.

“П‘яний військовослужбовець разом з іншим окупантом, одразу ж після вбивства [чоловіка жертви] декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч”, – нагадала генпрокурор.

Суд буде заочним.

“Навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом”, – зазначила Венедіктова.

Читайте також:

“Зґвалтували жінку, відрізали їй язик”: росіянин хизується дружині злочинами армії РФ в Україні, – перехоплення СБУ