До суду скерували першу справу щодо зґвалтування під час війни

Офіс генерального прокурора скерував до суду першу справу щодо зґвалтування українки під час війни російським військовим. Злочин стався в березні під час окупації Броварського району
За словами генерального прокурора, під час розслідування встановлено, що злочин стався в березні під час захоплення росіянами Броварського району. Російський окупант увірвався до будинку в одному із сіл.
“П‘яний військовослужбовець разом з іншим окупантом, одразу ж після вбивства [чоловіка жертви] декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч”, – нагадала генпрокурор.
Суд буде заочним.
“Навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом”, – зазначила Венедіктова.
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