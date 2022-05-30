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До суду скерували першу справу щодо зґвалтування під час війни

30/05/2022 13:41

Офіс генерального прокурора скерував до суду першу справу щодо зґвалтування українки під час війни російським військовим. Злочин стався в березні під час окупації Броварського району

Про це в понеділок, 30 травня, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
“За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова – військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородскої дивізії ЗС РФ”, – пише Венедіктова у ФБ.

За словами генерального прокурора, під час розслідування встановлено, що злочин стався в березні під час захоплення росіянами Броварського району. Російський окупант увірвався до будинку в одному із сіл.

“П‘яний військовослужбовець разом з іншим окупантом, одразу ж після вбивства [чоловіка жертви] декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч”, – нагадала генпрокурор.

Суд буде заочним.

“Навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом”, – зазначила Венедіктова.

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Україна

До суду скерували першу справу щодо зґвалтування під час війни

Офіс генерального прокурора скерував до суду першу справу щодо зґвалтування українки під час війни російським військовим. Злочин стався в березні під час окупації Броварського району Про це в понеділок,...

Війна з Росією

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