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“Зґвалтували жінку, відрізали їй язик”: росіянин хизується дружині злочинами армії РФ в Україні, – перехоплення СБУ

26/05/2022 13:52

Російські окупанти кидають гранати у підвали, де мирні українці рятуються від ворожих обстрілів та хизуються тим, що калічать цивільних.

Про це в четвер, 26 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України з посиланням на нові перехоплення.

“СБУ отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців. Загарбники з допомогою гранат “зачищають” підвальні приміщення, де укривається від обстрілів цивільне населення”, – йдеться в повідомленні.

Так, у перехопленій СБУ розмові російський військовий на ім’я Максим розповідає свої дружині про зачистки підвалів, а також про зґвалтування українки.

“Ми “зачищуємо” підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо”, – хизується перед дружиною російський загарбник, який перебував на Харківщині.

Рашист додає: “У нас загін називається “загін самогубців і головорізів”.

Чоловік “заспокоює” жінку, що це, мовляв, звичайна практика, і водночас переказує, як російські військові з іншого підрозділу глумилися і зґвалтували жінку.

За його словами, вони схопили її, зґвалтували, а потім відрізали язик, “щоб нічого не розповіла”.

Також він говорить про знущання над українцями: “Можу просто взяти ніж, вуха відрізати”. Нечисть заявляє, що робитиме це і в Росії.

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Україна

“Зґвалтували жінку, відрізали їй язик”: росіянин хизується дружині злочинами армії РФ в Україні, – перехоплення СБУ

Російські окупанти кидають гранати у підвали, де мирні українці рятуються від ворожих обстрілів та хизуються тим, що калічать цивільних. Про це в четвер, 26 травня, інформує пресцентр Служби безпеки...

Війна з Росією

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