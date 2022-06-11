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37 тисяч жінок боронять Україну в лавах ЗСУ

11/06/2022 15:01

37 тисяч жінок у лавах Збройних сил боронять зараз Україну від російських окупантів.

Про це під час міжнародної конференції в Брюсселі “Жінки у конфліктах” повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

“У лавах ЗСУ – 37 тисяч жінок. Вже понад 1 тисячу жінок стали командирами”, – розповіла вона.

Перша леді також пригадала історії жінок, які стали символами української боротьби: “Це Оксана, медсестра з Лисичанська, яка продовжувала ходити на роботу й допомагати хворим аж до того моменту, поки сама не залишилася без ніг, потрапивши на ворожу міну. Оксана – символ жаги до життя й непереборної сили любові”.

Під час конференції Олена Зеленська розповіла про 15-річну Лізу Чернишенко з Попасної, яка з вогнепальними пораненнями сама на автівці вивезли чотирьох поранених людей в безпечне місце.

Серед жінок-символів опору перша леді згадала і Тетяну Близняк, яка годувала немовля в київському метро, її фото стало основою образу “Мадонни з метро”.

“Наші жінки – супергероїні, які наближають перемогу кожним днем свого життя”, – наголосила Зеленська.

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Україна

37 тисяч жінок боронять Україну в лавах ЗСУ

37 тисяч жінок у лавах Збройних сил боронять зараз Україну від російських окупантів. Про це під час міжнародної конференції в Брюсселі “Жінки у конфліктах” повідомила дружина президента України Олена...

Війна з Росією

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