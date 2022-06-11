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Набув чинності закон про дозвіл застосовувати тероборону в зонах бойових дій

11/06/2022 21:45

Більш як через місяць після того, як Верховна Рада схвалила законопроєкт, який дозволяє бійцям Сил територіальної оборони ЗСУ виконувати завдання у районах бойових дій, Володимир Зеленський підписав цей закон.

Про це свідчить запис у картці законопроєкту 6521 на сайті парламенту – він підписаний Зеленським 10 червня.

Голова ВР Руслан Стефанчук підписав документ ще 6 травня. Тепер, після підпису президента, закон на ув чинності.

Новий закон передбачає розширення завдань і повноважень бійців Сил територіальної оборони ЗС України. Якщо раніше вони могли виконувати завдання у межах відповідної територіальної громади, то тепер зможуть діяти по всій Україні.

Ідеться зокрема й про райони ведення активних бойових дій, а також виконання завдань, що стосуються тимчасово окупованих територій.

Рішення про виконання завдань територіальної оборони у районах бойових (воєнних) дій прийматиме Головнокомандувач Збройних Сил України.

У поясненні до законопроєкту сказано, що його прийняття забезпечить значне підвищення спроможностей територіальної оборони та зробить її більш ефективною одиницею у системі Сил безпеки та оборони, а також у цілому підвищить рівень обороноздатності України.

Відповідно до першої версії закону про основи національного спротиву, підрозділи ТрО закріплені за своїми районами тероборони (збігаються з адміністративними районами) і виконують завдання на цій території. Але вони можуть переміщувати в інші зони тероборони. За рішенням президента їх можна залучати до виконання інших завдань.

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Україна

Набув чинності закон про дозвіл застосовувати тероборону в зонах бойових дій

Більш як через місяць після того, як Верховна Рада схвалила законопроєкт, який дозволяє бійцям Сил територіальної оборони ЗСУ виконувати завдання у районах бойових дій, Володимир Зеленський підписав цей закон....

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