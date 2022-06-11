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На Харківщині 4 людини загинули під завалами розбомблених будинків

11/06/2022 11:31

Упродовж доби на Харківщині чотири мирні мешканці загинули внаслідок ворожих обстрілів, ще двоє отримали поранення.

Про це 11 червня сповістила ДСНС області.

“Під час прильоту на територію Чкалівської громади сталось руйнування будівельних конструкцій приватного будинку, де загинули відразу двоє чоловіків та двоє жінок. Рятувальники допомогли дістати їхні тіла з-під завалів”, – йдеться в повідомленні.

Загалом 10-11 червня рятувальники Харківщини 13 разів виїздили на гасіння пожеж, спричинених російськими обстрілами.

Піротехнічні підрозділи обласної ДСНС протягом доби ліквідували 15 ворожих боєприпасів.

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Україна

На Харківщині 4 людини загинули під завалами розбомблених будинків

Упродовж доби на Харківщині чотири мирні мешканці загинули внаслідок ворожих обстрілів, ще двоє отримали поранення. Про це 11 червня сповістила ДСНС області. “Під час прильоту на територію Чкалівської громади...

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