На Харківщині 4 людини загинули під завалами розбомблених будинків

ДСНСники гасять пожежу, спричинену ворожими обстрілами у с. Дергачі. Фото - ДСНС Харківської області

Упродовж доби на Харківщині чотири мирні мешканці загинули внаслідок ворожих обстрілів, ще двоє отримали поранення. Про це 11 червня сповістила ДСНС області. “Під час прильоту на територію Чкалівської громади сталось руйнування будівельних конструкцій приватного будинку, де загинули відразу двоє чоловіків та двоє жінок. Рятувальники допомогли дістати їхні тіла з-під завалів”, – йдеться в повідомленні. Загалом 10-11 червня рятувальники Харківщини 13 разів виїздили на гасіння пожеж, спричинених російськими обстрілами. Піротехнічні підрозділи обласної ДСНС протягом доби ліквідували 15 ворожих боєприпасів. Читайте також:

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Редактор: Зварич Олена