Артилерійські обстріли Харківщини за добу: двоє загиблих, 15 поранених

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківщину з артилерії, зокрема з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих атак є загиблі та поранені.

Про це в п’ятницю, 10 червня, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

“Під удар потрапив Шевченківський район Харкова та Харківській, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області. Пошкоджені будинки, склади, об’єкти інфраструктури. Горіли хвойні ліси та лісосмуги. Протягом доби двоє цивільних загинули, 15 поранені”, – розповів голова обласної адміністрації.

У смт Печеніги госпіталізували шістьох людей, один загиблий. У смт Мала Данилівка – двоє потерпілих. У Золочеві – п’ятеро осіб у лікарні, один – загиблий. У Вишневому госпіталізували одну людину. У селі Грушуваха 12-річний хлопчик – у лікарні.

На лінії зіткнення просування ворога не було.

“На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні. На Ізюмщині ворог поповнює запаси та перегруповує сили. Наші захисники продовжують завдавати окупантам відчутних втрат у живій силі і техніці”, – розповів Синєгубов.

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