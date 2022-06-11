Державними нагородами відзначені 242 воїни, 8 – посмертно. СПИСОК

На сайті президента України оприлюднили чергові два укази глави держави про відзначення державними нагородами військовосужбовців ЗСУ, які відзначилися у відбитті російської агресії. Указами №№404/2022 і 405/2022 від 10 червня вшановані 242 воїни. З них вісім – посмертно. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №404/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ПЯТАКОВА Вячеслава Миколайовича — полковника ХОТУЛЬОВА Сергія Олександровича — лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АНТОНЕНКА Віталія Васильовича — солдата БАБИНУ Івана Сергійовича — молодшого сержанта БАЛАШКЕВИЧА Михайла Петровича — головного сержанта БІЛОГО Миколу Віталійовича — старшого солдата БОЙКА Андрія Васильовича — старшого солдата БУЛДАКОВА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта ВЗВОДОВА Олександра Михайловича — старшого сержанта ВИТУПОРЕНКА Миколу Борисовича — солдата ВЛАСЕНКА Володимира Владиславовича — старшого солдата ВУСИКА Сергія Володимировича — солдата ГАВРИЛОВА Валентина Леонідовича — солдата ГОЛОВАТЮКА Володимира Миколайовича — старшого сержанта ГОРДІЄНКА Віталія Васильовича — солдата ГОРШКОВА Віталія Андрійовича — солдата ГРИГОР’ЄВА Анатолія Володимировича — старшого солдата ЖАРОВА Андрія Володимировича — солдата КАЛЮЖНОГО Володимира Леонідовича — сержанта КИРИЛЛОВА Миколу Григоровича — солдата КИСЛЯКА Романа Ігорьовича — солдата КОТИКА Костянтина Олександровича — старшого солдата КРАВЧУКА Анатолія Вікторовича — молодшого сержанта КРАВЧУКА Андрія Вікторовича — солдата КРИВОРУКУ Андрія Вікторовича — старшого солдата ЛЕВЧЕНКА Андрія Миколайовича — старшого матроса ЛУБЕНЦЯ Андрія Івановича — солдата ЛЮДЕРА Владислава Андрійовича — солдата МАРЗАКА Михайла Івановича — солдата МЕДВІДЯ Сергія Олександровича — солдата МІТІНА Артема Сергійовича — солдата ПАВЛІВСЬКОГО Ігоря Олександровича — старшого солдата ПЕРЕМИШЛЕННІКОВА Олега Андрійовича — старшого солдата ПИСЬМЕННОГО Валерія Борисовича — молодшого сержанта ПЛОСКОНОСА Олександра Сергійовича — сержанта ПУРИКА Валерія Геннадійовича — солдата РАТОШНЮКА Романа Анатолійовича — старшого солдата РОМАНЕНКА Віктора Миколайовича — штаб-сержанта САВИЧА Олександра Олександровича — солдата САВЧЕНКА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта СИРЛЯКА Миколу Петровича — старшого солдата СКОБЛУ Володимира Володимировича — солдата СОЧЕНКА Всеволода Анатолійовича — старшого солдата СТАСУЛУ Ігоря Івановича — старшого солдата СТРАТУЛАТА Антона Федоровича — солдата ТАТАРИНА Івана Петровича — солдата УЗНАЧА Віталія Володимировича — солдата ЦЕХМЕСТРУКА Віктора Федоровича — молодшого сержанта ЧОКОВА Сергія Івановича — солдата ШУЛЯКА Сергія Борисовича — солдата ЯРОШИНСЬКОГО Ярослава Олеговича — солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БУРКОВСЬКОГО Сергія Миколайовича — полковника ГЛАДЧЕНКА Дениса Миколайовича — полковника ПАСКАРА Олександра Олеговича — старшого солдата. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 10 червня 2022 року УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №405/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня БАННІКОВА Сергія Володимировича — полковника ЄФРЕМОВА Івана Вікторовича — майора МУРАШКА Данила Геннадійовича — старшого лейтенанта ОВЧІННІКОВА Вячеслава Юрійовича — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня АНДРУШКА Богдана Вікторовича — підполковника АНІНА Сергія Михайловича — старшого сержанта ВОЛЬСЬКОГО Юрія Олександровича — капітана ДРЯХЛОВА Михайла Михайловича — майора ЗЕЙЛИКА Тараса Юрійовича — старшого лейтенанта КАПУСТИНСЬКОГО Максима Вікторовича — лейтенанта КОЛЕСНИКА Сергія Миколайовича — лейтенанта КРИВОНОЖКА Анатолія Миколайовича — генерал-лейтенанта КУБАХА Владислава Миколайовича — старшого лейтенанта ЛЕВЧЕНКА Владислава Станіславовича — лейтенанта МАЗЕПУ Руслана Олексійовича — підполковника МАМАЄВА Андрія Володимировича — підполковника МАСЛІЯ Василя Івановича — лейтенанта МЕДВЕДЬОВА Олександра Васильовича — старшого лейтенанта МІЗЕРНОГО В’ячеслава Юрійовича — капітана ПЕТРЕНКА Артура Вадимовича — старшого лейтенанта ПОДВІРНОГО Юрія Євгеновича — капітана ПОДОЛЬЧАКА Анатолія Ярославовича — підполковника ПОЛАГІВА Михайла Васильовича — майора ПУЗІКОВА Олександра Юрійовича — молодшого лейтенанта СТАХОВА Ярослава Геннадійовича — капітана ТРЯСУЧКІНА Максима Олексійовича — полковника ФЕДОРЧУКА Олександра Олександровича — майора ЦИБУЛЬСЬКОГО Олега Віталійовича — полковника ШУМСЬКОГО Володимира Антоновича — капітана ЮРЧАКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” І ступеня КОЗУБА Ярослава Віталійовича — молодшого лейтенанта РИКОВА Владислава Миколайовича — майора Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня БАЗАЛЄВА Олександра Михайловича — головного сержанта БОЙКА Миколу Юрійовича — солдата КЛИМИНЧУКА Віталія Олеговича — головного сержанта КОТОВА Владислава Олеговича — капітана МАКОВЕЯ Олександра Олександровича — сержанта МАКСИМОВА Степана Вікторовича — головного сержанта МЕЛЬНИКА Богдана Борисовича — майора ХРУЩА Володимира Ігоровича — головного сержанта ШЕМЕТУ Олександра Олександровича — головного сержанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АЛЬБЕРТОВИЧА Олександра Петровича — старшого солдата АНТІШИНА Євгенія Сергійовича — старшого солдата БАКРЕВА Богдана Дмитровича — солдата БЕЛЬМАСА Дениса Олександровича — старшого солдата БЕНЕДИЧУКА Сергія Сергійовича — майора БОГУНА Максима Андрійовича (посмертно) — лейтенанта БОДЛЄВА Михайла Івановича — сержанта ВОЗОВИКА Дмитра Володимировича — старшого солдата ГАЙДУКА Юрія Леонідовича — солдата ГОНЧАРЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата ГРИНЧУКА Олександра Васильовича — лейтенанта ГРИНЯ Олега Петровича — старшого солдата ГУРАЛЬСЬКОГО Олександра Дмитровича — старшого сержанта ДМИТРИШЕНА Вадима Анатолійовича (посмертно) — капітана ДОБРОВА Даніла Юрійовича (посмертно) — лейтенанта ДРУЗЮКА Миколу Миколайовича — старшого солдата ЗАВАДСЬКОГО Юрія Віталійовича — солдата ЗЕМЛЯНОГО Владислава Миколайовича — лейтенанта КАЛЕНИКА Володимира Петровича — старшого солдата КАСЬЯНЕНКА Романа Григоровича — молодшого лейтенанта КАЩУКА Вадима Вікторовича — старшого солдата КОЗИРЯ Сергія Олександровича — старшого сержанта КРАВЧЕНКА Андрія Леонідовича (посмертно) — капітана КУРЯТУ Віталія Володимировича — молодшого сержанта КУЧЕРА Валерія Івановича — старшого сержанта ЛЕВИЦЬКОГО Вадима Сергійовича — старшого солдата ЛУНІНА Євгена Олександровича — солдата ЛУЦУКА Євгенія Васильовича — сержанта МАГЛЬОВАНОГО Дмитра Юрійовича — лейтенанта МАТІЯЩУКА Назарія Зіновійовича — лейтенанта МЕЛЬНИЧУКА Сергія Вадимовича — старшого сержанта МОМОТА Сергія Володимировича — старшого сержанта МОСКОВЧУКА Вадима Юрійовича — сержанта НАЗАРЕНКА Анатолія Петровича (посмертно) — полковника НАЗАРЕНКА Станіслава Валерійовича — капітана НАЗАРИШИНА Дениса Вікторовича — молодшого сержанта НІПІНА Ігоря Володимировича (посмертно) — старшого матроса ОСИПЕНКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата ПОВАРЕНКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта ПРИШКА Дмитра Анатолійовича — головного сержанта РОСТОЦЬКОГО Дмитра Михайловича — капітана РУСЬКИХ Валентина Ігоровича — головного сержанта САНЖАКА Олександра Миколайовича — солдата САЧУКА Віталія Петровича — молодшого сержанта СІМАКОВА Сергія Петровича — солдата СМАРУНЯ Віталія Вікторовича — головного сержанта СМЄКАЛОВА Юрія Валентиновича — старшого солдата ТКАЧЕНКА Михайла Олександровича — матроса ТРОФІМОВА Михайла Михайловича — солдата УСА Анатолія Вікторовича — старшого солдата ФІСЮНА Вадима Вікторовича — старшого сержанта ХОРОШКОВА Владислава Павловича — молодшого сержанта ШАРПАРЯ Сергія Васильовича — молодшого сержанта ШЕВЧУКА Анатолія Миколайовича — капітана ШЕСТОПАЛОВА Олександра Валерійовича — старшого солдата ШИША Сергія Михайловича — старшого солдата ШПАКА Тараса Миколайовича (посмертно) — капітана ЯВТУШЕНКА Олександра Миколайовича — солдата ЯРЕМЧУНЯ Тараса Сергійовича — молодшого сержанта Нагородити орденом Данила Галицького БОРИСОВСЬКОГО Владислава Віталійовича — лейтенанта БОРІКА Юрія Богдановича — майора ВЕЛИЧКА Сергія Володимировича — капітана ГЛАДЧУКА Владислава Анатолійовича — полковника ГРОГОЛЯ Івана Олександровича — підполковника ГРОХОЛЬСЬКОГО Олега Петровича — полковника ЗНАЧКОВСЬКОГО Богдана Олександровича — майора ІГНАТОВИЧА Артема Сергійовича — лейтенанта НЕЧИПОРА Віктора Ярославовича — полковника медичної служби ОКОНЧУКА Дмитра Олексійовича — капітана ОЛЕСЮКА Сергія Леонідовича — майора СОТНИКА Сергія Віталійовича — майстер-сержанта ШУРТАКОВА Павла Дмитровича — капітана Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АЧКАСОВА Павла Олександровича — старшого сержанта БІЛОВУСА Романа Теодоровича — старшого сержанта ВІТКУ Олега Івановича — старшого солдата ГИЧКА Миколу Володимировича — солдата ГОЛІНЕЯ Михайла Михайловича — майора ГОРБАТЮКА Віктора Віталійовича — солдата ГОРБУТА Євгена Миколайовича — підполковника ГРЕБЕНЕВА Сергія Миколайовича — майстер-сержанта ГУКІВСЬКОГО Миколу Олександровича — молодшого сержанта ДЕРІЯ Єгора Олександровича — солдата ДМІТРІЄВА Владислава Романовича — солдата ЗАЙЦЯ Василя Васильовича — старшого солдата ЗВОЗДЯКА Юрія Андрійовича — солдата КОГУЧА Миколу Романовича — молодшого лейтенанта КОЛОМІНА Дмитра Анатолійовича — капітана КОСТІЦЬКОГО Івана В’ячеславовича — старшого солдата ЛИТВИНА Артема Ігоровича — солдата ЛІБЕРА Романа Богдановича — солдата ЛУЧИШИНА Віталія Олександровича — старшину МАТВЄЄВА Дмитра Валерійовича — солдата МЕНЬКА Олексія Дмитровича — солдата МУЖЕНКА Миколу Сергійовича — майора ПАРУБКА Дмитра Олеговича — молодшого сержанта ПАСТУХА Богдана Віталійовича — молодшого сержанта ПЕНДАКА Віктора Петровича — солдата СВЯТНОГО Олега Сергійовича — старшого лейтенанта СЕНТИКА Василя Миколайовича — головного сержанта СТОРОЖА Олександра Володимировича — старшого сержанта ТОЧІЛІНА Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта ФЕДІЯ Вячеслава Володимировича — підполковника ФЕНОТУ Дмитра Романовича — старшого солдата ХАРАБАРУ Віталія Володимировича — головного сержанта ЦЕБРОВСЬКОГО Павла Петровича — головного сержанта ШЕВЧЕНКА Сергія Вікторовича — підполковника ШУМСЬКОГО Миколу Васильовича — штаб-сержанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БАБІЧЕВА Дмитра Миколайовича — сержанта БАЛАНЮКА Валентина Валерійовича — старшого солдата БЕРЕЗІНА Юрія Михайловича — матроса БІЛОУСА Сергія Юрійовича — сержанта БУДІША Віктора Геннадійовича — солдата ВАЛЬЧИШИНА Олександра Ігоровича — капітана 3 рангу ВОЙЧУНАСА Олександра Анатолійовича — головного старшину ГЕРАСИМОВА Євгенія Руслановича — матроса ГОВОРУХУ Юрія Володимировича — старшого солдата ГРИНЕВИЧА Владислава Віталійовича — молодшого сержанта ГРИЦЕНКА Юрія Миколайовича — головного сержанта ГУЦАЙЛА Ігоря Мирославовича — старшого солдата ДАНИЛКІВА Івана Олеговича — старшину 2 статті ДЕРКАЧА Івана Анатолійовича — старшого солдата ДОДУЛАДА Дмитра Вадимовича — старшого солдата ІВАНОВА Олександра Володимировича — молодшого лейтенанта ІГНАТЕНКА Дмитра Валерійовича — старшого солдата КАСПРИКА Бориса Володимировича — сержанта КІРПІЧЬОВА Валерія Валерійовича — головного корабельного старшину КОЖУШКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата КОРНІЙЧУКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта КУЗНЄЦОВА Сергія Олексійовича — старшину 1 статті МАЗУРЧУКА Валентина Вікторовича — молодшого сержанта МАРЧЕНКА Олександра Станіславовича — майора МИШЕНЮКА Євгена Ігоровича — матроса НАКОНЕЧНОГО Сергія Васильовича — солдата ОСМИСЛОВСЬКОГО Дмитра Сергійовича — капітана ПАСТОЩУКА Петра Дмитровича — старшого солдата РАДЗІЄВСЬКОГО Сергія Івановича — сержанта САВІШИНА Михайла Венедиктовича — штаб-старшину САМСОНОВИЧА Романа Ярославовича — солдата ТИШКОВЦЯ Дмитра Сергійовича — сержанта ТОЛКАЧОВА Івана Сергійовича — молодшого лейтенанта ФЕДУНЯ Олександра Івановича — матроса ЯНОВСЬКОГО Віталія Олеговича — головного старшину Нагородити медаллю “За врятоване життя” БОХНЯКА Віталія Володимировича — солдата ДАРМОГРАЯ Ігоря Васильовича — старшого солдата ЗАКОТУ Дем’яна Костянтиновича — старшого солдата ПОПОВА Миколу Володимировича — солдата САВАРІНА Дмитра Красимировича — молодшого сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 10 червня 2022 року

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Редактор: Нестор Дим

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