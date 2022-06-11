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Державними нагородами відзначені 242 воїни, 8 – посмертно. СПИСОК

11/06/2022 20:35

На сайті президента України оприлюднили чергові два укази глави держави про відзначення державними нагородами військовосужбовців ЗСУ, які відзначилися у відбитті російської агресії.

Указами №№404/2022 і 405/2022 від 10 червня вшановані 242 воїни. З них вісім – посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №404/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ПЯТАКОВА Вячеслава Миколайовича — полковника

ХОТУЛЬОВА Сергія Олександровича — лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АНТОНЕНКА Віталія Васильовича — солдата

БАБИНУ Івана Сергійовича — молодшого сержанта

БАЛАШКЕВИЧА Михайла Петровича — головного сержанта

БІЛОГО Миколу Віталійовича — старшого солдата

БОЙКА Андрія Васильовича — старшого солдата

БУЛДАКОВА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта

ВЗВОДОВА Олександра Михайловича — старшого сержанта

ВИТУПОРЕНКА Миколу Борисовича — солдата

ВЛАСЕНКА Володимира Владиславовича — старшого солдата

ВУСИКА Сергія Володимировича — солдата

ГАВРИЛОВА Валентина Леонідовича — солдата

ГОЛОВАТЮКА Володимира Миколайовича — старшого сержанта

ГОРДІЄНКА Віталія Васильовича — солдата

ГОРШКОВА Віталія Андрійовича — солдата

ГРИГОР’ЄВА Анатолія Володимировича — старшого солдата

ЖАРОВА Андрія Володимировича — солдата

КАЛЮЖНОГО Володимира Леонідовича — сержанта

КИРИЛЛОВА Миколу Григоровича — солдата

КИСЛЯКА Романа Ігорьовича — солдата

КОТИКА Костянтина Олександровича — старшого солдата

КРАВЧУКА Анатолія Вікторовича — молодшого сержанта

КРАВЧУКА Андрія Вікторовича — солдата

КРИВОРУКУ Андрія Вікторовича — старшого солдата

ЛЕВЧЕНКА Андрія Миколайовича — старшого матроса

ЛУБЕНЦЯ Андрія Івановича — солдата

ЛЮДЕРА Владислава Андрійовича — солдата

МАРЗАКА Михайла Івановича — солдата

МЕДВІДЯ Сергія Олександровича — солдата

МІТІНА Артема Сергійовича — солдата

ПАВЛІВСЬКОГО Ігоря Олександровича — старшого солдата

ПЕРЕМИШЛЕННІКОВА Олега Андрійовича — старшого солдата

ПИСЬМЕННОГО Валерія Борисовича — молодшого сержанта

ПЛОСКОНОСА Олександра Сергійовича — сержанта

ПУРИКА Валерія Геннадійовича — солдата

РАТОШНЮКА Романа Анатолійовича — старшого солдата

РОМАНЕНКА Віктора Миколайовича — штаб-сержанта

САВИЧА Олександра Олександровича — солдата

САВЧЕНКА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта

СИРЛЯКА Миколу Петровича — старшого солдата

СКОБЛУ Володимира Володимировича — солдата

СОЧЕНКА Всеволода Анатолійовича — старшого солдата

СТАСУЛУ Ігоря Івановича — старшого солдата

СТРАТУЛАТА Антона Федоровича — солдата

ТАТАРИНА Івана Петровича — солдата

УЗНАЧА Віталія Володимировича — солдата

ЦЕХМЕСТРУКА Віктора Федоровича — молодшого сержанта

ЧОКОВА Сергія Івановича — солдата

ШУЛЯКА Сергія Борисовича — солдата

ЯРОШИНСЬКОГО Ярослава Олеговича — солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БУРКОВСЬКОГО Сергія Миколайовича — полковника

ГЛАДЧЕНКА Дениса Миколайовича — полковника

ПАСКАРА Олександра Олеговича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

10 червня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №405/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БАННІКОВА Сергія Володимировича — полковника

ЄФРЕМОВА Івана Вікторовича — майора

МУРАШКА Данила Геннадійовича — старшого лейтенанта

ОВЧІННІКОВА Вячеслава Юрійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АНДРУШКА Богдана Вікторовича — підполковника

АНІНА Сергія Михайловича — старшого сержанта

ВОЛЬСЬКОГО Юрія Олександровича — капітана

ДРЯХЛОВА Михайла Михайловича — майора

ЗЕЙЛИКА Тараса Юрійовича — старшого лейтенанта

КАПУСТИНСЬКОГО Максима Вікторовича — лейтенанта

КОЛЕСНИКА Сергія Миколайовича — лейтенанта

КРИВОНОЖКА Анатолія Миколайовича — генерал-лейтенанта

КУБАХА Владислава Миколайовича — старшого лейтенанта

ЛЕВЧЕНКА Владислава Станіславовича — лейтенанта

МАЗЕПУ Руслана Олексійовича — підполковника

МАМАЄВА Андрія Володимировича — підполковника

МАСЛІЯ Василя Івановича — лейтенанта

МЕДВЕДЬОВА Олександра Васильовича — старшого лейтенанта

МІЗЕРНОГО В’ячеслава Юрійовича — капітана

ПЕТРЕНКА Артура Вадимовича — старшого лейтенанта

ПОДВІРНОГО Юрія Євгеновича — капітана

ПОДОЛЬЧАКА Анатолія Ярославовича — підполковника

ПОЛАГІВА Михайла Васильовича — майора

ПУЗІКОВА Олександра Юрійовича — молодшого лейтенанта

СТАХОВА Ярослава Геннадійовича — капітана

ТРЯСУЧКІНА Максима Олексійовича — полковника

ФЕДОРЧУКА Олександра Олександровича — майора

ЦИБУЛЬСЬКОГО Олега Віталійовича — полковника

ШУМСЬКОГО Володимира Антоновича — капітана

ЮРЧАКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” І ступеня

КОЗУБА Ярослава Віталійовича — молодшого лейтенанта

РИКОВА Владислава Миколайовича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БАЗАЛЄВА Олександра Михайловича — головного сержанта

БОЙКА Миколу Юрійовича — солдата

КЛИМИНЧУКА Віталія Олеговича — головного сержанта

КОТОВА Владислава Олеговича — капітана

МАКОВЕЯ Олександра Олександровича — сержанта

МАКСИМОВА Степана Вікторовича — головного сержанта

МЕЛЬНИКА Богдана Борисовича — майора

ХРУЩА Володимира Ігоровича — головного сержанта

ШЕМЕТУ Олександра Олександровича — головного сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЛЬБЕРТОВИЧА Олександра Петровича — старшого солдата

АНТІШИНА Євгенія Сергійовича — старшого солдата

БАКРЕВА Богдана Дмитровича — солдата

БЕЛЬМАСА Дениса Олександровича — старшого солдата

БЕНЕДИЧУКА Сергія Сергійовича — майора

БОГУНА Максима Андрійовича (посмертно) — лейтенанта

БОДЛЄВА Михайла Івановича — сержанта

ВОЗОВИКА Дмитра Володимировича — старшого солдата

ГАЙДУКА Юрія Леонідовича — солдата

ГОНЧАРЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата

ГРИНЧУКА Олександра Васильовича — лейтенанта

ГРИНЯ Олега Петровича — старшого солдата

ГУРАЛЬСЬКОГО Олександра Дмитровича — старшого сержанта

ДМИТРИШЕНА Вадима Анатолійовича (посмертно) — капітана

ДОБРОВА Даніла Юрійовича (посмертно) — лейтенанта

ДРУЗЮКА Миколу Миколайовича — старшого солдата

ЗАВАДСЬКОГО Юрія Віталійовича — солдата

ЗЕМЛЯНОГО Владислава Миколайовича — лейтенанта

КАЛЕНИКА Володимира Петровича — старшого солдата

КАСЬЯНЕНКА Романа Григоровича — молодшого лейтенанта

КАЩУКА Вадима Вікторовича — старшого солдата

КОЗИРЯ Сергія Олександровича — старшого сержанта

КРАВЧЕНКА Андрія Леонідовича (посмертно) — капітана

КУРЯТУ Віталія Володимировича — молодшого сержанта

КУЧЕРА Валерія Івановича — старшого сержанта

ЛЕВИЦЬКОГО Вадима Сергійовича — старшого солдата

ЛУНІНА Євгена Олександровича — солдата

ЛУЦУКА Євгенія Васильовича — сержанта

МАГЛЬОВАНОГО Дмитра Юрійовича — лейтенанта

МАТІЯЩУКА Назарія Зіновійовича — лейтенанта

МЕЛЬНИЧУКА Сергія Вадимовича — старшого сержанта

МОМОТА Сергія Володимировича — старшого сержанта

МОСКОВЧУКА Вадима Юрійовича — сержанта

НАЗАРЕНКА Анатолія Петровича (посмертно) — полковника

НАЗАРЕНКА Станіслава Валерійовича — капітана

НАЗАРИШИНА Дениса Вікторовича — молодшого сержанта

НІПІНА Ігоря Володимировича (посмертно) — старшого матроса

ОСИПЕНКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата

ПОВАРЕНКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

ПРИШКА Дмитра Анатолійовича — головного сержанта

РОСТОЦЬКОГО Дмитра Михайловича — капітана

РУСЬКИХ Валентина Ігоровича — головного сержанта

САНЖАКА Олександра Миколайовича — солдата

САЧУКА Віталія Петровича — молодшого сержанта

СІМАКОВА Сергія Петровича — солдата

СМАРУНЯ Віталія Вікторовича — головного сержанта

СМЄКАЛОВА Юрія Валентиновича — старшого солдата

ТКАЧЕНКА Михайла Олександровича — матроса

ТРОФІМОВА Михайла Михайловича — солдата

УСА Анатолія Вікторовича — старшого солдата

ФІСЮНА Вадима Вікторовича — старшого сержанта

ХОРОШКОВА Владислава Павловича — молодшого сержанта

ШАРПАРЯ Сергія Васильовича — молодшого сержанта

ШЕВЧУКА Анатолія Миколайовича — капітана

ШЕСТОПАЛОВА Олександра Валерійовича — старшого солдата

ШИША Сергія Михайловича — старшого солдата

ШПАКА Тараса Миколайовича (посмертно) — капітана

ЯВТУШЕНКА Олександра Миколайовича — солдата

ЯРЕМЧУНЯ Тараса Сергійовича — молодшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БОРИСОВСЬКОГО Владислава Віталійовича — лейтенанта

БОРІКА Юрія Богдановича — майора

ВЕЛИЧКА Сергія Володимировича — капітана

ГЛАДЧУКА Владислава Анатолійовича — полковника

ГРОГОЛЯ Івана Олександровича — підполковника

ГРОХОЛЬСЬКОГО Олега Петровича — полковника

ЗНАЧКОВСЬКОГО Богдана Олександровича — майора

ІГНАТОВИЧА Артема Сергійовича — лейтенанта

НЕЧИПОРА Віктора Ярославовича — полковника медичної служби

ОКОНЧУКА Дмитра Олексійовича — капітана

ОЛЕСЮКА Сергія Леонідовича — майора

СОТНИКА Сергія Віталійовича — майстер-сержанта

ШУРТАКОВА Павла Дмитровича — капітана

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АЧКАСОВА Павла Олександровича — старшого сержанта

БІЛОВУСА Романа Теодоровича — старшого сержанта

ВІТКУ Олега Івановича — старшого солдата

ГИЧКА Миколу Володимировича — солдата

ГОЛІНЕЯ Михайла Михайловича — майора

ГОРБАТЮКА Віктора Віталійовича — солдата

ГОРБУТА Євгена Миколайовича — підполковника

ГРЕБЕНЕВА Сергія Миколайовича — майстер-сержанта

ГУКІВСЬКОГО Миколу Олександровича — молодшого сержанта

ДЕРІЯ Єгора Олександровича — солдата

ДМІТРІЄВА Владислава Романовича — солдата

ЗАЙЦЯ Василя Васильовича — старшого солдата

ЗВОЗДЯКА Юрія Андрійовича — солдата

КОГУЧА Миколу Романовича — молодшого лейтенанта

КОЛОМІНА Дмитра Анатолійовича — капітана

КОСТІЦЬКОГО Івана В’ячеславовича — старшого солдата

ЛИТВИНА Артема Ігоровича — солдата

ЛІБЕРА Романа Богдановича — солдата

ЛУЧИШИНА Віталія Олександровича — старшину

МАТВЄЄВА Дмитра Валерійовича — солдата

МЕНЬКА Олексія Дмитровича — солдата

МУЖЕНКА Миколу Сергійовича — майора

ПАРУБКА Дмитра Олеговича — молодшого сержанта

ПАСТУХА Богдана Віталійовича — молодшого сержанта

ПЕНДАКА Віктора Петровича — солдата

СВЯТНОГО Олега Сергійовича — старшого лейтенанта

СЕНТИКА Василя Миколайовича — головного сержанта

СТОРОЖА Олександра Володимировича — старшого сержанта

ТОЧІЛІНА Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта

ФЕДІЯ Вячеслава Володимировича — підполковника

ФЕНОТУ Дмитра Романовича — старшого солдата

ХАРАБАРУ Віталія Володимировича — головного сержанта

ЦЕБРОВСЬКОГО Павла Петровича — головного сержанта

ШЕВЧЕНКА Сергія Вікторовича — підполковника

ШУМСЬКОГО Миколу Васильовича — штаб-сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАБІЧЕВА Дмитра Миколайовича — сержанта

БАЛАНЮКА Валентина Валерійовича — старшого солдата

БЕРЕЗІНА Юрія Михайловича — матроса

БІЛОУСА Сергія Юрійовича — сержанта

БУДІША Віктора Геннадійовича — солдата

ВАЛЬЧИШИНА Олександра Ігоровича — капітана 3 рангу

ВОЙЧУНАСА Олександра Анатолійовича — головного старшину

ГЕРАСИМОВА Євгенія Руслановича — матроса

ГОВОРУХУ Юрія Володимировича — старшого солдата

ГРИНЕВИЧА Владислава Віталійовича — молодшого сержанта

ГРИЦЕНКА Юрія Миколайовича — головного сержанта

ГУЦАЙЛА Ігоря Мирославовича — старшого солдата

ДАНИЛКІВА Івана Олеговича — старшину 2 статті

ДЕРКАЧА Івана Анатолійовича — старшого солдата

ДОДУЛАДА Дмитра Вадимовича — старшого солдата

ІВАНОВА Олександра Володимировича — молодшого лейтенанта

ІГНАТЕНКА Дмитра Валерійовича — старшого солдата

КАСПРИКА Бориса Володимировича — сержанта

КІРПІЧЬОВА Валерія Валерійовича — головного корабельного старшину

КОЖУШКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата

КОРНІЙЧУКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

КУЗНЄЦОВА Сергія Олексійовича — старшину 1 статті

МАЗУРЧУКА Валентина Вікторовича — молодшого сержанта

МАРЧЕНКА Олександра Станіславовича — майора

МИШЕНЮКА Євгена Ігоровича — матроса

НАКОНЕЧНОГО Сергія Васильовича — солдата

ОСМИСЛОВСЬКОГО Дмитра Сергійовича — капітана

ПАСТОЩУКА Петра Дмитровича — старшого солдата

РАДЗІЄВСЬКОГО Сергія Івановича — сержанта

САВІШИНА Михайла Венедиктовича — штаб-старшину

САМСОНОВИЧА Романа Ярославовича — солдата

ТИШКОВЦЯ Дмитра Сергійовича — сержанта

ТОЛКАЧОВА Івана Сергійовича — молодшого лейтенанта

ФЕДУНЯ Олександра Івановича — матроса

ЯНОВСЬКОГО Віталія Олеговича — головного старшину

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

БОХНЯКА Віталія Володимировича — солдата

ДАРМОГРАЯ Ігоря Васильовича — старшого солдата

ЗАКОТУ Дем’яна Костянтиновича — старшого солдата

ПОПОВА Миколу Володимировича — солдата

САВАРІНА Дмитра Красимировича — молодшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

10 червня 2022 року
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Редактор:

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