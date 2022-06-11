Державними нагородами відзначені 242 воїни, 8 – посмертно. СПИСОК

На сайті президента України оприлюднили чергові два укази глави держави про відзначення державними нагородами військовосужбовців ЗСУ, які відзначилися у відбитті російської агресії.
Указами №№404/2022 і 405/2022 від 10 червня вшановані 242 воїни. З них вісім – посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ПЯТАКОВА Вячеслава Миколайовича — полковника
ХОТУЛЬОВА Сергія Олександровича — лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АНТОНЕНКА Віталія Васильовича — солдата
БАБИНУ Івана Сергійовича — молодшого сержанта
БАЛАШКЕВИЧА Михайла Петровича — головного сержанта
БІЛОГО Миколу Віталійовича — старшого солдата
БОЙКА Андрія Васильовича — старшого солдата
БУЛДАКОВА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта
ВЗВОДОВА Олександра Михайловича — старшого сержанта
ВИТУПОРЕНКА Миколу Борисовича — солдата
ВЛАСЕНКА Володимира Владиславовича — старшого солдата
ВУСИКА Сергія Володимировича — солдата
ГАВРИЛОВА Валентина Леонідовича — солдата
ГОЛОВАТЮКА Володимира Миколайовича — старшого сержанта
ГОРДІЄНКА Віталія Васильовича — солдата
ГОРШКОВА Віталія Андрійовича — солдата
ГРИГОР’ЄВА Анатолія Володимировича — старшого солдата
ЖАРОВА Андрія Володимировича — солдата
КАЛЮЖНОГО Володимира Леонідовича — сержанта
КИРИЛЛОВА Миколу Григоровича — солдата
КИСЛЯКА Романа Ігорьовича — солдата
КОТИКА Костянтина Олександровича — старшого солдата
КРАВЧУКА Анатолія Вікторовича — молодшого сержанта
КРАВЧУКА Андрія Вікторовича — солдата
КРИВОРУКУ Андрія Вікторовича — старшого солдата
ЛЕВЧЕНКА Андрія Миколайовича — старшого матроса
ЛУБЕНЦЯ Андрія Івановича — солдата
ЛЮДЕРА Владислава Андрійовича — солдата
МАРЗАКА Михайла Івановича — солдата
МЕДВІДЯ Сергія Олександровича — солдата
МІТІНА Артема Сергійовича — солдата
ПАВЛІВСЬКОГО Ігоря Олександровича — старшого солдата
ПЕРЕМИШЛЕННІКОВА Олега Андрійовича — старшого солдата
ПИСЬМЕННОГО Валерія Борисовича — молодшого сержанта
ПЛОСКОНОСА Олександра Сергійовича — сержанта
ПУРИКА Валерія Геннадійовича — солдата
РАТОШНЮКА Романа Анатолійовича — старшого солдата
РОМАНЕНКА Віктора Миколайовича — штаб-сержанта
САВИЧА Олександра Олександровича — солдата
САВЧЕНКА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта
СИРЛЯКА Миколу Петровича — старшого солдата
СКОБЛУ Володимира Володимировича — солдата
СОЧЕНКА Всеволода Анатолійовича — старшого солдата
СТАСУЛУ Ігоря Івановича — старшого солдата
СТРАТУЛАТА Антона Федоровича — солдата
ТАТАРИНА Івана Петровича — солдата
УЗНАЧА Віталія Володимировича — солдата
ЦЕХМЕСТРУКА Віктора Федоровича — молодшого сержанта
ЧОКОВА Сергія Івановича — солдата
ШУЛЯКА Сергія Борисовича — солдата
ЯРОШИНСЬКОГО Ярослава Олеговича — солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БУРКОВСЬКОГО Сергія Миколайовича — полковника
ГЛАДЧЕНКА Дениса Миколайовича — полковника
ПАСКАРА Олександра Олеговича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БАННІКОВА Сергія Володимировича — полковника
ЄФРЕМОВА Івана Вікторовича — майора
МУРАШКА Данила Геннадійовича — старшого лейтенанта
ОВЧІННІКОВА Вячеслава Юрійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АНДРУШКА Богдана Вікторовича — підполковника
АНІНА Сергія Михайловича — старшого сержанта
ВОЛЬСЬКОГО Юрія Олександровича — капітана
ДРЯХЛОВА Михайла Михайловича — майора
ЗЕЙЛИКА Тараса Юрійовича — старшого лейтенанта
КАПУСТИНСЬКОГО Максима Вікторовича — лейтенанта
КОЛЕСНИКА Сергія Миколайовича — лейтенанта
КРИВОНОЖКА Анатолія Миколайовича — генерал-лейтенанта
КУБАХА Владислава Миколайовича — старшого лейтенанта
ЛЕВЧЕНКА Владислава Станіславовича — лейтенанта
МАЗЕПУ Руслана Олексійовича — підполковника
МАМАЄВА Андрія Володимировича — підполковника
МАСЛІЯ Василя Івановича — лейтенанта
МЕДВЕДЬОВА Олександра Васильовича — старшого лейтенанта
МІЗЕРНОГО В’ячеслава Юрійовича — капітана
ПЕТРЕНКА Артура Вадимовича — старшого лейтенанта
ПОДВІРНОГО Юрія Євгеновича — капітана
ПОДОЛЬЧАКА Анатолія Ярославовича — підполковника
ПОЛАГІВА Михайла Васильовича — майора
ПУЗІКОВА Олександра Юрійовича — молодшого лейтенанта
СТАХОВА Ярослава Геннадійовича — капітана
ТРЯСУЧКІНА Максима Олексійовича — полковника
ФЕДОРЧУКА Олександра Олександровича — майора
ЦИБУЛЬСЬКОГО Олега Віталійовича — полковника
ШУМСЬКОГО Володимира Антоновича — капітана
ЮРЧАКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” І ступеня
КОЗУБА Ярослава Віталійовича — молодшого лейтенанта
РИКОВА Владислава Миколайовича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БАЗАЛЄВА Олександра Михайловича — головного сержанта
БОЙКА Миколу Юрійовича — солдата
КЛИМИНЧУКА Віталія Олеговича — головного сержанта
КОТОВА Владислава Олеговича — капітана
МАКОВЕЯ Олександра Олександровича — сержанта
МАКСИМОВА Степана Вікторовича — головного сержанта
МЕЛЬНИКА Богдана Борисовича — майора
ХРУЩА Володимира Ігоровича — головного сержанта
ШЕМЕТУ Олександра Олександровича — головного сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЛЬБЕРТОВИЧА Олександра Петровича — старшого солдата
АНТІШИНА Євгенія Сергійовича — старшого солдата
БАКРЕВА Богдана Дмитровича — солдата
БЕЛЬМАСА Дениса Олександровича — старшого солдата
БЕНЕДИЧУКА Сергія Сергійовича — майора
БОГУНА Максима Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
БОДЛЄВА Михайла Івановича — сержанта
ВОЗОВИКА Дмитра Володимировича — старшого солдата
ГАЙДУКА Юрія Леонідовича — солдата
ГОНЧАРЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата
ГРИНЧУКА Олександра Васильовича — лейтенанта
ГРИНЯ Олега Петровича — старшого солдата
ГУРАЛЬСЬКОГО Олександра Дмитровича — старшого сержанта
ДМИТРИШЕНА Вадима Анатолійовича (посмертно) — капітана
ДОБРОВА Даніла Юрійовича (посмертно) — лейтенанта
ДРУЗЮКА Миколу Миколайовича — старшого солдата
ЗАВАДСЬКОГО Юрія Віталійовича — солдата
ЗЕМЛЯНОГО Владислава Миколайовича — лейтенанта
КАЛЕНИКА Володимира Петровича — старшого солдата
КАСЬЯНЕНКА Романа Григоровича — молодшого лейтенанта
КАЩУКА Вадима Вікторовича — старшого солдата
КОЗИРЯ Сергія Олександровича — старшого сержанта
КРАВЧЕНКА Андрія Леонідовича (посмертно) — капітана
КУРЯТУ Віталія Володимировича — молодшого сержанта
КУЧЕРА Валерія Івановича — старшого сержанта
ЛЕВИЦЬКОГО Вадима Сергійовича — старшого солдата
ЛУНІНА Євгена Олександровича — солдата
ЛУЦУКА Євгенія Васильовича — сержанта
МАГЛЬОВАНОГО Дмитра Юрійовича — лейтенанта
МАТІЯЩУКА Назарія Зіновійовича — лейтенанта
МЕЛЬНИЧУКА Сергія Вадимовича — старшого сержанта
МОМОТА Сергія Володимировича — старшого сержанта
МОСКОВЧУКА Вадима Юрійовича — сержанта
НАЗАРЕНКА Анатолія Петровича (посмертно) — полковника
НАЗАРЕНКА Станіслава Валерійовича — капітана
НАЗАРИШИНА Дениса Вікторовича — молодшого сержанта
НІПІНА Ігоря Володимировича (посмертно) — старшого матроса
ОСИПЕНКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата
ПОВАРЕНКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
ПРИШКА Дмитра Анатолійовича — головного сержанта
РОСТОЦЬКОГО Дмитра Михайловича — капітана
РУСЬКИХ Валентина Ігоровича — головного сержанта
САНЖАКА Олександра Миколайовича — солдата
САЧУКА Віталія Петровича — молодшого сержанта
СІМАКОВА Сергія Петровича — солдата
СМАРУНЯ Віталія Вікторовича — головного сержанта
СМЄКАЛОВА Юрія Валентиновича — старшого солдата
ТКАЧЕНКА Михайла Олександровича — матроса
ТРОФІМОВА Михайла Михайловича — солдата
УСА Анатолія Вікторовича — старшого солдата
ФІСЮНА Вадима Вікторовича — старшого сержанта
ХОРОШКОВА Владислава Павловича — молодшого сержанта
ШАРПАРЯ Сергія Васильовича — молодшого сержанта
ШЕВЧУКА Анатолія Миколайовича — капітана
ШЕСТОПАЛОВА Олександра Валерійовича — старшого солдата
ШИША Сергія Михайловича — старшого солдата
ШПАКА Тараса Миколайовича (посмертно) — капітана
ЯВТУШЕНКА Олександра Миколайовича — солдата
ЯРЕМЧУНЯ Тараса Сергійовича — молодшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БОРИСОВСЬКОГО Владислава Віталійовича — лейтенанта
БОРІКА Юрія Богдановича — майора
ВЕЛИЧКА Сергія Володимировича — капітана
ГЛАДЧУКА Владислава Анатолійовича — полковника
ГРОГОЛЯ Івана Олександровича — підполковника
ГРОХОЛЬСЬКОГО Олега Петровича — полковника
ЗНАЧКОВСЬКОГО Богдана Олександровича — майора
ІГНАТОВИЧА Артема Сергійовича — лейтенанта
НЕЧИПОРА Віктора Ярославовича — полковника медичної служби
ОКОНЧУКА Дмитра Олексійовича — капітана
ОЛЕСЮКА Сергія Леонідовича — майора
СОТНИКА Сергія Віталійовича — майстер-сержанта
ШУРТАКОВА Павла Дмитровича — капітана
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АЧКАСОВА Павла Олександровича — старшого сержанта
БІЛОВУСА Романа Теодоровича — старшого сержанта
ВІТКУ Олега Івановича — старшого солдата
ГИЧКА Миколу Володимировича — солдата
ГОЛІНЕЯ Михайла Михайловича — майора
ГОРБАТЮКА Віктора Віталійовича — солдата
ГОРБУТА Євгена Миколайовича — підполковника
ГРЕБЕНЕВА Сергія Миколайовича — майстер-сержанта
ГУКІВСЬКОГО Миколу Олександровича — молодшого сержанта
ДЕРІЯ Єгора Олександровича — солдата
ДМІТРІЄВА Владислава Романовича — солдата
ЗАЙЦЯ Василя Васильовича — старшого солдата
ЗВОЗДЯКА Юрія Андрійовича — солдата
КОГУЧА Миколу Романовича — молодшого лейтенанта
КОЛОМІНА Дмитра Анатолійовича — капітана
КОСТІЦЬКОГО Івана В’ячеславовича — старшого солдата
ЛИТВИНА Артема Ігоровича — солдата
ЛІБЕРА Романа Богдановича — солдата
ЛУЧИШИНА Віталія Олександровича — старшину
МАТВЄЄВА Дмитра Валерійовича — солдата
МЕНЬКА Олексія Дмитровича — солдата
МУЖЕНКА Миколу Сергійовича — майора
ПАРУБКА Дмитра Олеговича — молодшого сержанта
ПАСТУХА Богдана Віталійовича — молодшого сержанта
ПЕНДАКА Віктора Петровича — солдата
СВЯТНОГО Олега Сергійовича — старшого лейтенанта
СЕНТИКА Василя Миколайовича — головного сержанта
СТОРОЖА Олександра Володимировича — старшого сержанта
ТОЧІЛІНА Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта
ФЕДІЯ Вячеслава Володимировича — підполковника
ФЕНОТУ Дмитра Романовича — старшого солдата
ХАРАБАРУ Віталія Володимировича — головного сержанта
ЦЕБРОВСЬКОГО Павла Петровича — головного сержанта
ШЕВЧЕНКА Сергія Вікторовича — підполковника
ШУМСЬКОГО Миколу Васильовича — штаб-сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАБІЧЕВА Дмитра Миколайовича — сержанта
БАЛАНЮКА Валентина Валерійовича — старшого солдата
БЕРЕЗІНА Юрія Михайловича — матроса
БІЛОУСА Сергія Юрійовича — сержанта
БУДІША Віктора Геннадійовича — солдата
ВАЛЬЧИШИНА Олександра Ігоровича — капітана 3 рангу
ВОЙЧУНАСА Олександра Анатолійовича — головного старшину
ГЕРАСИМОВА Євгенія Руслановича — матроса
ГОВОРУХУ Юрія Володимировича — старшого солдата
ГРИНЕВИЧА Владислава Віталійовича — молодшого сержанта
ГРИЦЕНКА Юрія Миколайовича — головного сержанта
ГУЦАЙЛА Ігоря Мирославовича — старшого солдата
ДАНИЛКІВА Івана Олеговича — старшину 2 статті
ДЕРКАЧА Івана Анатолійовича — старшого солдата
ДОДУЛАДА Дмитра Вадимовича — старшого солдата
ІВАНОВА Олександра Володимировича — молодшого лейтенанта
ІГНАТЕНКА Дмитра Валерійовича — старшого солдата
КАСПРИКА Бориса Володимировича — сержанта
КІРПІЧЬОВА Валерія Валерійовича — головного корабельного старшину
КОЖУШКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата
КОРНІЙЧУКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
КУЗНЄЦОВА Сергія Олексійовича — старшину 1 статті
МАЗУРЧУКА Валентина Вікторовича — молодшого сержанта
МАРЧЕНКА Олександра Станіславовича — майора
МИШЕНЮКА Євгена Ігоровича — матроса
НАКОНЕЧНОГО Сергія Васильовича — солдата
ОСМИСЛОВСЬКОГО Дмитра Сергійовича — капітана
ПАСТОЩУКА Петра Дмитровича — старшого солдата
РАДЗІЄВСЬКОГО Сергія Івановича — сержанта
САВІШИНА Михайла Венедиктовича — штаб-старшину
САМСОНОВИЧА Романа Ярославовича — солдата
ТИШКОВЦЯ Дмитра Сергійовича — сержанта
ТОЛКАЧОВА Івана Сергійовича — молодшого лейтенанта
ФЕДУНЯ Олександра Івановича — матроса
ЯНОВСЬКОГО Віталія Олеговича — головного старшину
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
БОХНЯКА Віталія Володимировича — солдата
ДАРМОГРАЯ Ігоря Васильовича — старшого солдата
ЗАКОТУ Дем’яна Костянтиновича — старшого солдата
ПОПОВА Миколу Володимировича — солдата
САВАРІНА Дмитра Красимировича — молодшого сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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