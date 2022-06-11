Чоловіки не зможуть виїхати за кордон до кінця воєнного стану, – Зеленський відповів на петицію

Заборона на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку буде скасована тільки після завершення воєнного стану.

Так відреагував президент України Володимир Зеленський на петицію, в якій міститься заклик скасувати заборону чоловікам віком від 18 до 60 років залишати Україну.

Петиція, автор якої зазначав, що згадані законодавчі ініціативи влади “мають ознаки відмови від цінностей свободи, змушуючи українців примусово воювати проти російських військ”, зібрала понад 25 тисяч підписів і була розміщена на сайті офісу президента.

“Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» визначено, що на період дії правового режиму воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина передбачені, у тому числі, статтею 33 Конституції України, можуть бути обмежені. Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану”, – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що статтею 33 Конституції закріплено право кожного, хто на законних підставах перебуває на території України, вільно залишати її територію за винятком обмежень, які встановлюються законом, водночас за статтею 65 Основного закону захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян.

Президент також зауважив, що правила перетинання державного кордону громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів, зокрема й на період дії правового режиму воєнного стану.

Крім того, в петиції порушувалося питання про запровадження пріоритету призову під час мобілізації добровольців, на що президент зауважив, що організаційне керівництво мобілізацією в Україні також здійснюється урядом.

“Звернувся до Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання і виявлення можливих правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки”, – зазначив Зеленський.

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