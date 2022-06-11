Атестат про середню освіту українці зможуть отримати в країнах свого тимчасового перебування

Випускники шкіл, які вимушено виїхали за кордон, зможуть отримати документ про середню освіту в дипломатичних установах України в інших країнах, запевняє Міністерство освіти і науки України.
Порядок вручення атестатів про закінчення повної середньої освіти (11 класів) чи базової (9 класів) вже узгодили між собою МОН та МЗС.
Документи про закінчення середньої школи видаватимуть в дипустановах за заявою, яку потрібно подати до своєї школи. Заяву можуть подати батьки, опікуни, родичі, повнолітній випускник та, в окремих випадках, неповнолітні здобувачі освіти, поточнюють у МОН.
Директор школи має протягом п’яти днів після отримання заяви сформувати пакет документів із атестатом, який потім передадуть до відповідної дипустанови у країні, де перебуває випускник.
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