З Маріуполя окупанти вивозять вцілілий транспорт, дитмайданчики і медтехніку

Із тимчасово окупованого Маріуполя російські загарбники вивозять вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку.
Про це в п’ятницю, 10 червня, інформує пресслужба міськради в телеграмі.
“Окупанти вивозять з міста вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку. В так званій «ДНР» радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики”, – йдеться у повідомленні.
Міськрада опублікувала скани повідомлень загарбників, де йдеться про крадіжки всього цього майна із захопленого Маріуполя.
“Справжнє обличчя «русского мира» – вбивства, руйнування та мародерство”, – наголосили у міській раді.
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