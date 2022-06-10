З Маріуполя окупанти вивозять вцілілий транспорт, дитмайданчики і медтехніку

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Із тимчасово окупованого Маріуполя російські загарбники вивозять вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку.

Про це в п’ятницю, 10 червня, інформує пресслужба міськради в телеграмі.

“Окупанти вивозять з міста вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку. В так званій «ДНР» радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики”, – йдеться у повідомленні.

Міськрада опублікувала скани повідомлень загарбників, де йдеться про крадіжки всього цього майна із захопленого Маріуполя.

“Справжнє обличчя «русского мира» – вбивства, руйнування та мародерство”, – наголосили у міській раді.

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