Home / Війна / Суд передав незаконно ввезені з Росії комплектуючі засобів ППО на потреби ЗСУ

Суд передав незаконно ввезені з Росії комплектуючі засобів ППО на потреби ЗСУ

10/06/2022 13:45

Суд передав українському оборонному підприємству високотехнологічні прилади, які не виготовляються в нашій державі та є однією з основних складових зенітно-ракетних комплексів.

Про це в п’ятницю, 10 червня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

Зазначається, що ці клістрони були вилучені під час досудового розслідування кримінального провадження в осіб, які незаконно ввезли їх на територію України та планували продати оборонним підприємствам за завищеною вартістю.

“Прилади у 2021 році були викрадені в одній із військових частин Російської Федерації, а їх вартість складає сотні тисяч доларів США”, – додали в ОГП.

Читайте також:
ДПСУ відписалася на запит “Новинарні” щодо військової контрабанди з Росії на кордоні в Сумській області

“Ідіоти, ні щоб нагородити”: на Сумщині прикордонники “засвітили” затриману контрабанду з РФ для авіації ЗСУ

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Суд передав незаконно ввезені з Росії комплектуючі засобів ППО на потреби ЗСУ

Суд передав українському оборонному підприємству високотехнологічні прилади, які не виготовляються в нашій державі та є однією з основних складових зенітно-ракетних комплексів. Про це в п’ятницю, 10 червня, інформує пресслужба...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse