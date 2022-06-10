Суд передав незаконно ввезені з Росії комплектуючі засобів ППО на потреби ЗСУ

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Суд передав українському оборонному підприємству високотехнологічні прилади, які не виготовляються в нашій державі та є однією з основних складових зенітно-ракетних комплексів.

Про це в п’ятницю, 10 червня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

Зазначається, що ці клістрони були вилучені під час досудового розслідування кримінального провадження в осіб, які незаконно ввезли їх на територію України та планували продати оборонним підприємствам за завищеною вартістю.

“Прилади у 2021 році були викрадені в одній із військових частин Російської Федерації, а їх вартість складає сотні тисяч доларів США”, – додали в ОГП.

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