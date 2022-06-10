Росія введе у школах ОРДЛО посаду “політруків”

Міністерство освіти Росії має намір запровадити посаду радника директора школи з виховної роботи у школах окупованого Донбасу.
Про це в п’ятницю, 10 червня, інформує “Українська правда” з посиланням на росЗМІ.
“У 10 регіонах Росії було введено посаду радника з виховної роботи, вона оплачується з федерального бюджету. Щомісячна доплата вчителям складає 15 тисяч рублів. Завдання радників – організувати позанавчальну діяльність, походи до театрів, кіно.
У школах “Луганської та Донецької народних республік” цю посаду ми також введемо. Подивимося, як буде проводитись ця робота, і потім обов’язково її розширимо”, – заявив міністр освіти РФ Сергій Кравцов.
На Росії посаду радника директора з виховання та взаємодії з дитячими громадськими об’єднаннями було затверджено у школах десяти регіонів країни 1 березня 2021 року.
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