“М’яса ж хочеться”: окупанти їдять собак, а командири продають пайки, – СБУ

Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які розповідають, що їдять собак, а командири продають їхні пайки “наліво”.
Про це в п’ятницю, 10 червня, інформує пресцентр СБУ.
В одній з телефонних бесід загарбник скаржиться дружині: “От, банки привезли консервовані. Якась закуска, морква, капуста… Ми зразу викинули, як поросятам”.
Він додає, що армійські пайки йдуть “наліво”, командири їх просто продають.
Він додає, що їхні пайки йдуть «наліво», і винні в цьому командири, які їх продають.
Інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.
“Собаку! М’яса хочеться же!”, – відповідає російський військовий.
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