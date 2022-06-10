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“М’яса ж хочеться”: окупанти їдять собак, а командири продають пайки, – СБУ

10/06/2022 13:18

Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які розповідають, що їдять собак, а командири продають їхні пайки “наліво”.

Про це в п’ятницю, 10 червня, інформує пресцентр СБУ.

В одній з телефонних бесід загарбник скаржиться дружині: “От, банки привезли консервовані. Якась закуска, морква, капуста… Ми зразу викинули, як поросятам”.

Він додає, що армійські пайки йдуть “наліво”, командири їх просто продають.

Він додає, що їхні пайки йдуть «наліво», і винні в цьому командири, які їх продають.

Інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.

“Собаку! М’яса хочеться же!”, – відповідає російський військовий.

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