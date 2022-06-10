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Німеччина вимагає від Сербії долучитися до санкцій проти Росії

10/06/2022 20:11

Німецький канцлер Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем озвучив вимогу, щоби Белград повністю узгодив свою політику з політикою Європейського Союзу, зокрема йдеться про відносини з Росією.

Сербський президент заявив, що вимога була висловлена “рішуче й гостро”, передає у п’ятницю, 10 червня, “Радіо Свобода”.

Інша вимога Шольца стосувалася діалогу Сербії й Косова, а саме потреби досягти результатів у нормалізації відносин. Колишній сербський автономний край Косово проголосило незалежність в односторонньому порядку у 2008 році. Її визнали понад 100 країн. Сербія вважає Косово частиною своєї території.

За словами Вучича, в ході переговорів він пояснив Шольцу суть складних відносин між Белградом й Приштиною, а також традиційних дружніх відносин з Москвою. Сербський президент не уточнив, чи Белград запровадить санкції проти Росії через її агресію на Україну.

Раніше у пʼятницю в Приштині німецький канцлер попередив, що в Європейському союзі немає місця для країн, які не визнають одна одну.
Після візиту до Белграда Шольц відбув до Греції, а в суботу має відвідати Північну Македонію й Болгарію.

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