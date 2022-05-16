Якщо Сербія хоче до ЄС, мусить впровадити санкції проти Росії, – Боррель

Якщо Сербія хоче у майбутньому стати членом Євросоюзу, вона повинна ввести санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у понеділок, 16 травня, після засідання міністрів закордонних справ ЄС.

“Міністри висловили чітке очікування від партнерів як майбутніх членів відповідати європейським цінностям і міжнародній політиці”, – сказав Боррель, додавши, що це включає введення санкцій.

“Ті, хто цього ще не зробив – і Сербія одна з них, повинні якомога швидше пришвидшитися і ввести санкції”, – заявив глава дипломатії ЄС, якого цитує “Європейська правда”.

Він ще раз підкреслив, що Євросоюз очікує від кандидатів на членство у ЄС повністю узгоджувати свою міжнародну політику з Євросоюзом.

“Зберігати близькі стосунки з путінським режимом більше не є сумісним з побудовою спільного майбутнього з ЄС. Бути нейтральним сьогодні з огляду на війну в Україні – це неправильний контекст. Одна країна вторглась на територію іншої. Ставити їх на один щабель означає не відрізняти нападника від того, на кого напали”, – додав Жозеп Боррель.

Як відомо, Сербія у майбутньому планує стати членом Європейського Союзу, однак з 2014 року вона не приєднувалась до санкцій ЄС проти Росії і зберігала близькі відносини з Росією.

Нещодавно президент Александр Вучич заявив, що Сербія дуже страждає через відмову ввести санкції проти Росії. І попри те, що у випадку їх введення, “життя було б у десять разів кращим”, Сербія буде до кінця ухилятися від цього кроку.

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