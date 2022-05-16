Home / Світ / Європа / Якщо Сербія хоче до ЄС, мусить впровадити санкції проти Росії, – Боррель

Якщо Сербія хоче до ЄС, мусить впровадити санкції проти Росії, – Боррель

16/05/2022 21:10

Якщо Сербія хоче у майбутньому стати членом Євросоюзу, вона повинна ввести санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у понеділок, 16 травня, після засідання міністрів закордонних справ ЄС.

“Міністри висловили чітке очікування від партнерів як майбутніх членів відповідати європейським цінностям і міжнародній політиці”, – сказав Боррель, додавши, що це включає введення санкцій.

“Ті, хто цього ще не зробив – і Сербія одна з них, повинні якомога швидше пришвидшитися і ввести санкції”, – заявив глава дипломатії ЄС, якого цитує “Європейська правда”.

Він ще раз підкреслив, що Євросоюз очікує від кандидатів на членство у ЄС повністю узгоджувати свою міжнародну політику з Євросоюзом.

“Зберігати близькі стосунки з путінським режимом більше не є сумісним з побудовою спільного майбутнього з ЄС. Бути нейтральним сьогодні з огляду на війну в Україні – це неправильний контекст. Одна країна вторглась на територію іншої. Ставити їх на один щабель означає не відрізняти нападника від того, на кого напали”, – додав Жозеп Боррель.

Як відомо, Сербія у майбутньому планує стати членом Європейського Союзу, однак з 2014 року вона не приєднувалась до санкцій ЄС проти Росії і зберігала близькі відносини з Росією.
Нещодавно президент Александр Вучич заявив, що Сербія дуже страждає через відмову ввести санкції проти Росії. І попри те, що у випадку їх введення, “життя було б у десять разів кращим”, Сербія буде до кінця ухилятися від цього кроку.

Читайте також:
У Сербії після початку російсько-української війни зареєстрували понад 300 російських компаній

Унікальних переглядів: 11
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Росія заплатить”: сума задокументованих збитків інфраструктурі України становить понад $94 млрд

Станом на 10 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури становили вже понад $94,3 млрд, або майже 2,8 трлн гривень. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse