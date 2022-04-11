У Сербії після початку російсько-української війни зареєстрували понад 300 російських компаній

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У Сербії від початку березня до 10 квітня зареєстрували 323 компанії, власниками яких є громадяни Російської Федерації. Белградські ЗМІ повідомляють, що у квітні також зростає кількість росіян, котрі переводять свій бізнес до Сербії.

Про це у понеділок, 11 квітня, пише “Радіо Свобода”.

На одну адресу іноді реєструють кількадесят компаній. Таким чином російські бізнесмени намагаються уникнути міжнародних санкцій і продовжити співробітництво з іноземними партнерами «під сербським прапором».

Влада в Белграді формально засудила російську агресію проти України, але відмовилася запровадити будь-які санкції проти агресора. Без перешкод працює компанія «Газпромнєфть», яка є власницею єдиної сербської нафтопереробної компанії.

Не перерваний також повітряний звʼязок між столицями двох країн. До Сербії щодня прибувають кількасот росіян, переважно багатих. Згідно з сербськими джерелами, ціни на нерухоме майно в Белграді швидко зростають через це, що росіяни масово скуповують розкішні квартири й апартаменти в елітних районах, навіть не запитуючи про ціну.

Загалом у Сербії зареєстровано 1400 російських компаній, переважно в енергетиці та банківському секторі. Новозареєстровані компанії належать переважно до ІТ-сектору.

Згідно з опитуваннями, понад 60% громадян Сербії довіряє московській пропаганді й підтримує агресію проти України.

Посольство України в Белграді офіційно висловило протест через те, що влада допускає російську пропаганду й не вживає заходів проти використання символів країни-агресора. Латинська літера Z, яка стала однією з ознак російського вторгнення, була написана навіть на памʼятнику Шевченкові в місті Новий Сад. На будинках щораз частіше можна побачити графіті на підтримку Путіна й росіян на кшталт «Київ це Росія», «Брати-росіяни, ми з вами» тощо.

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