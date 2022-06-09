Щодня втрачаємо до сотні наших бійців убитими, – МОУ

Міністр оборони Олексій Резніков назвав середні добові втрати українських військ на фронтах. За його словами, гинуть близько 100 наших воїнів.
Про це глава МОУ написав у фейсбуці в четвер, 9 червня.
“Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими”, – зазначив Резніков.
“Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, несе величезні втрати. Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту”, – додав Резніков.
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