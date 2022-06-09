На Одещині є загроза проникнення російських ДРГ через гирло Дунаю, – ОВА

В Одеській області зберігається загроза проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп з Чорного моря через гирло Дунаю.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає “Укрінформ”.

“Ми розуміємо, і наші військові говорять про підозри, що ворог діятиме в Дунаї. Тобто з Чорного моря заходити в Дунай диверсійно-розвідувальними групами, щоб проводити бойові дії”, – зазначив Братчук.

За його словами, такі спроби вороги вже робили на початку березня, але отримали відсіч.

Загрози відкриття “другого фронту” з боку невизнаного Придністров’я поки немає. Цю ділянку державного кордону підсилено, контрдиверсійна робота в області проводиться постійно.

Розмінування Одеського порту також не планується.

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