В Одесі воїни тероборони знайшли стародавні амфори. ФОТО

В Одесі воїни місцевої тероборони під час фортифікаційних робіт у місті несподівано виявили стародавню знахідку – амфори античного періоду.
Про це повідомила пресслужба 126-ї окремої бригади територіальної оборони в середу, 11 травня.
Знахідку обіцяють передати Одеському археологічному музею національної академії наук України.
“Військовослужбовцями були знайдені стародавні амфори датовані приблизно 4-5 сторіччям до н.е.
Рішенням командира 126 обр ТрО, старовинні артефакти були передані співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до величної колекції музею”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
112-та бригада ТрО передала в музей Міноборони трофеї з боїв за Київ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!