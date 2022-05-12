В Одесі воїни тероборони знайшли стародавні амфори. ФОТО

Фото: пресслужба 126-ї обр ТрО

В Одесі воїни місцевої тероборони під час фортифікаційних робіт у місті несподівано виявили стародавню знахідку – амфори античного періоду.

Про це повідомила пресслужба 126-ї окремої бригади територіальної оборони в середу, 11 травня.

Знахідку обіцяють передати Одеському археологічному музею національної академії наук України.

“Військовослужбовцями були знайдені стародавні амфори датовані приблизно 4-5 сторіччям до н.е.

Рішенням командира 126 обр ТрО, старовинні артефакти були передані співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до величної колекції музею”, – йдеться в повідомленні.

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