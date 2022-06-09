На Черкащині СБУ ліквідувала схему незаконного продажу військової амуніції та спорядження

У Черкаській області ліквідували злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження на суму понад 2 млн грн.
Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були “не для продажу”.
Про це в четвер, 9 червня, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
Оборудку організував колишній військовий. Зловмисник незаконно налагодив зв’язки з виробничими цехами. І так партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн замість армії потрапила до нього.
Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики.
Під час обшуків у його домоволодінні та гаражі, обладнаному під склад, правоохоронці вилучили:
У межах кримінального провадження за ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних.
Вилучені товари готують до передачі на потреби Збройних сил України.
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