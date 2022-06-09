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На Черкащині СБУ ліквідувала схему незаконного продажу військової амуніції та спорядження

09/06/2022 15:59

У Черкаській області ліквідували злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження на суму понад 2 млн грн.

Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були “не для продажу”.

Про це в четвер, 9 червня, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Оборудку організував колишній військовий. Зловмисник незаконно налагодив зв’язки з виробничими цехами. І так партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн замість армії потрапила до нього.

Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики.

Під час обшуків у його домоволодінні та гаражі, обладнаному під склад, правоохоронці вилучили:

  • понад 500 комплектів військової форми;
  • берці та інше взуття;
  • бафи, балаклави, головні убори;
  • маскувальні костюми та костюми хімічного захисту;
  • партію плитоносок та інше військове спорядження.

У межах кримінального провадження за ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних.

Вилучені товари готують до передачі на потреби Збройних сил України.

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Україна

На Черкащині СБУ ліквідувала схему незаконного продажу військової амуніції та спорядження

У Черкаській області ліквідували злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження на суму понад 2 млн грн. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ...

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