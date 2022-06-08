Україна хоче придбати в Ізраїлю систему ППО “Залізний купол”, – посол

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Україна хоче придбати ізраїльську систему ППО “Залізний купол”. Це дозволить захистити мирних українців від російських ракет.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив у вівторок, 7 червня, на пресконференції в Тель-Авіві, повідомляє The Jerusalem Post.

“Нам потрібна допомога Ізраїлю (…). Нам потрібна військово-технічна підтримка, нам потрібний “Залізний купол””, – заявив посол.

За його словами, Україна готова придбати ізраїльську систему ППО, а США не заперечують проти такого рішення.

Сполучені Штати надають фінансову підтримку ізраїльському “Залізному куполу” вже близько 10 років. На його виробництво і обслуговування США виділили близько 1,6 млрд доларів.

Система призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності, випущених по території Ізраїлю.

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