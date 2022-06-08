Україна хоче придбати в Ізраїлю систему ППО “Залізний купол”, – посол

Україна хоче придбати ізраїльську систему ППО “Залізний купол”. Це дозволить захистити мирних українців від російських ракет.
Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив у вівторок, 7 червня, на пресконференції в Тель-Авіві, повідомляє The Jerusalem Post.
“Нам потрібна допомога Ізраїлю (…). Нам потрібна військово-технічна підтримка, нам потрібний “Залізний купол””, – заявив посол.
За його словами, Україна готова придбати ізраїльську систему ППО, а США не заперечують проти такого рішення.
Сполучені Штати надають фінансову підтримку ізраїльському “Залізному куполу” вже близько 10 років. На його виробництво і обслуговування США виділили близько 1,6 млрд доларів.
Система призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності, випущених по території Ізраїлю.
Читайте також:
США не можуть прикрити Україну “Залізним куполом”, – Нуланд
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!