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Суд арештував ще 420 залізничних вагонів РФ і Білорусі

08/06/2022 17:00

На підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду Києва накладений арешт на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн і товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, що належать підприємствам Російської Федерації та республіки Білорусь.

Про це в середу, 8 червня, інформує пресслужба ОГП.

Службовці російських та білоруських підприємств упродовж 2022 року ввезли на територію України залізничні вагони разом із товарами, які використовувалися з порушенням митного законодавства України.

Для забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів та їх можливої конфіскації офіс генпрокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду Києва наклав арешти.

Зазначається, що орієнтовна вартість арештованого майна становить понад 600 млн грн.

Товарно-матеріальні цінності – добрива та металеві катанки на суму понад 130 млн грн вже передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Досудове розслідування здійснюється за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

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Україна

Суд арештував ще 420 залізничних вагонів РФ і Білорусі

На підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду Києва накладений арешт на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн і товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн,...

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