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Латвія заборонила всі телеканали РФ до закінчення війни і деокупації територій України

06/06/2022 13:33

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про заборону трансляції останніх 80 телеканалів із Росії, які ще можна було дивитися на території балтійської країни.

Про це в понеділок, 6 червня, інформує “Європейська правда” з посиланням на Delfi.

Рішення було ухвалене зважаючи на нову законодавчу норму, яка передбачає, що у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, що загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.

Це рішення набере чинності 9 червня і діятиме доти, доки Росія не припинить війну проти України і не поверне окупований Крим.

Під заборону потрапили такі канали, як E TV, Ілюзіон+, “Кіно24”, “Світ ТВ”, “Полювання та риболовля”, “Перець”, “Російський Ілюзіон” та інші.

Рішення про блокування російських каналів, зокрема розважальних, Національна рада з електронних ЗМІ ухвалила на початку березня.

Компанія Global Media, яка займається ретрансляцією цих телеканалів у Латвії, подала позов із проханням призупинити це рішення.

Наприкінці квітня Адміністративний суд вирішив тимчасово повернути до латвійського ефіру російські телеканали “THT – Комеді”, TNT4 International, “П’ятниця”, KHL TV Channel та TNT Music. Суд пояснив своє рішення тим, що рада не змогла аргументувати, як розважальні канали загрожують державній безпеці Латвії.

Рада оскаржила це рішення у суді вищої інстанції. 26 травня Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про електронні ЗМІ, які наділяють Національну раду з електронних ЗМІ правом обмежувати іноземні програми, якщо їх роблять у країнах, що загрожують суверенітету інших країн.

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